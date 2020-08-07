Son dakika spor: TBF, "Basketbola Dönüş Protokolü'nü" açıklayarak, ING Basketbol Süper Ligi'ni 26 Eylül'de...
Son dakika haberi... TBF, "Basketbola Dönüş Protokolü'nü" açıklayarak, ING Basketbol Süper Ligi'ni 26 Eylül'de başlatmayı planladığını duyurdu.
TBF, "Basketbola Dönüş Protokolü'nü" açıklayarak, ING Basketbol Süper Ligi'ni 26 Eylül'de başlatmayı planladığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 15:11
Kaynak: AA
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