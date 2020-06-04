Son dakika spor: TFF 1. Lig'de 29, 30, 31 ve 32. hafta programları belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, korona virüs tedbirleri kapsamında ertelenen TFF 1. Lig'de 29, 30, 31 ve 32. hafta karşılaşmalarının programını açıkladı. 1. Lig, 19. Haziran Cuma günü oynanacak Giresunspor- Adanaspor ve İstanbulspor- Hatayspor maçları ile başlayacak.



Korona virüs tedbirleri kapsamında ertelenen TFF 1. Lig karşılaşmalarının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden duyurulan programa göre, 29. hafta; 19 Haziran Cuma günü Giresunspor - Adanaspor ve İstanbulspor - Hatayspor müsabakalarıyla başlayacak. Federasyon ayrıca 30, 31 ve 32. hafta maçlarının planlamasını da ilan etti.



TFF 1. Lig'de 29, 30, 31 ve 32. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:



29. Hafta



19 Haziran Cuma



20.00 Giresunspor - Adanaspor



20.00 İstanbulspor - Hatayspor



20 Haziran Cumartesi



17.30 Keçiörengücü - Bursaspor



20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Eskişehirspor



20.00 Balıkesirspor - Menemenspor



21 Haziran Pazar



17.30 Ümraniyespor - Fatih Karagümrük



20.00 Boluspor - Altınordu



20.00 Altay - Akhisarspor



22 Haziran Pazartesi



20.00 Adana Demirspor - Osmanlıspor FK



30. Hafta



26 Haziran Cuma



20.00 Bursaspor - Adanaspor



20.00 Altınordu - Keçiörengücü



27 Haziran Cumartesi



17.30 Eskişehirspor - Altay



17.30 Osmanlıspor FK - Büyükşehir Belediye Erzurumspor



20.00 Menemenspor - Boluspor



20.00 Adana Demirspor - Giresunspor



28 Haziran Pazar



17.30 Hatayspor - Balıkesirspor



20.00 Fatih Karagümrük - İstanbulspor



20.00 Akhisarspor - Ümraniyespor



31. Hafta



30 Haziran Salı



17.30 Keçiörengücü - Menemenspor



20.00 Adanaspor - Altınordu



20.00 Giresunspor - Bursaspor



1 Temmuz Çarşamba



17.30 Boluspor - Hatayspor



20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Adana Demirspor



20.00 Altay - Osmanlıspor FK



2 Temmuz Perşembe



17.30 Ümraniyespor - Eskişehirspor



20.00 İstanbulspor - Akhisarspor



20.00 Balıkesirspor - Fatih Karagümrük



32. hafta



4 Temmuz Cumartesi



20.00 Menemenspor - Adanaspor



20.00 Bursaspor - Altınordu



5 Temmuz Pazar



17.30 Hatayspor - Keçiörengücü



17.30 Giresunspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor



20.00 Adana Demirspor - Altay



20.00 Osmanlıspor FK - Ümraniyespor



6 Temmuz Pazartesi



17.30 Fatih Karagümrük - Boluspor



20.00 Eskişehirspor - İstanbulspor



20.00 Akhisarspor - Balıkesirspor - İSTANBUL