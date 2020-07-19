Son dakika spor: TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 Boluspor: 3 - Son Dakika

Son dakika spor: TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 Boluspor: 3

Son dakika haberlerine göre TFF 1. Lig'in 34. haftasında Boluspor deplasmanda karşılaştığı Eskişehirspor'u 3-0'Lık skorla geçti.

TFF 1. Lig'in 34. haftasında Boluspor deplasmanda karşılaştığı Eskişehirspor'u 3-0'Lık skorla geçti. Boluspor 3 puan alarak ligde kaldı.

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Maçtan dakikalar


27. dakikada Hayrullah Bilazer'in sol kanattan ortasında Gökhan Sazdağı'nın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1


32. dakikada Mustafa Eskihellaç rakibinden kurtararak yaptığı plase vuruş, direğin yanından dışarı gitti.


61. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan İbrahim Öner'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşunda kaleci Mosquera, topu son anda ayaklarıyla çelerek golü önledi.


88. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Gökhan Sazdağı, kaleci ile karşı karşıya kalarak gerçekleştirdiği vuruşta topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı. 0-2


90. dakikada ceza sahası dışından yaptığı aşırtma vuruş ile topu ağlara gönderen Gökhan hem kendinin hem de Boluspor'un üçüncü golünü attı. 0-3


Stat: Yeni Eskişehir Atatürk


Hakemler: Emre Malok xx, Muhammet Yumak xx, Cemil Tunç xx


Eskişehirspor: Melih Ağa xx, Sezgin Coşkun xx, Erdal Akdari xx, Bedirhan Altunbaş xx, Furgan Polat xx (Bedirhan Akçay dk. 73 x), Furkan Balaban xx (Yiğit Utku Gök dk. 82 ?), İbrahim Halil xx, Tolga Yakut xx, Bilal Ceylan xx (Emir Omurtak dk. 45 xx), Berkay Tanır xx, Buğra Çağlayan xx (Muhammet Akbulut dk. 73 xx)


Yedekler: Ebrar Yiğit Aydın, Cengiz Alp Köseer, Doğukan Ünal, Utku Kızılkaya, Sezgin Çolpan, Muhammet Akbulut


Teknik Direktör: Mustafa Özer


Boluspor: Orlando Mosquera xx, İsmail Konuk xx, Cumali Bişi xx (Muhammed Çetin dk. 90 ?), Melih Okutan xx, Bilal Kısa xx (Fatih Özkan dk. 90 ?), Mustafa Eskihellaç xx, Gökhan Sazdağı xxx (Kıdric dk. 90 ?), Fethi Özer xx, Hayrullah Bilazer xx, Burak Bekaroğlu xx (Arif Morkaya dk. 90 ?), Mustafa Durak xx (Mutlu Güler dk. 83 ?)


Yedekler: Yavuz Aygün, Muhammed Çetin, Moise Adilehou, Sincere Seth, B. Abdülkadir Yağız, Bahadır Han Güngördü


Teknik Direktör: Fırat Gül


Goller: Gökhan Sazdağı (dk. 27, 88 ve 90) (Boluspor)


Sarı kartlar: Mustafa Durak, Cumali Bişi (Boluspor) - ESKİŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Gökhan Sazdağı, Eskişehirspor, Boluspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 19:43 Kaynak: İHA

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