Son dakika spor: TFF 1. Lig: Menemenspor: 1 Altınordu: 1 - Son Dakika

Son dakika spor: TFF 1. Lig: Menemenspor: 1 Altınordu: 1

Gelen son dakika haberine göre TFF 1. Lig'in 34. ve son haftasında Ekol Göz Menemenspor sahasında Altınordu'yu ağırladı.

TFF 1. Lig'in 34. ve son haftasında Ekol Göz Menemenspor sahasında Altınordu'yu ağırladı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Bu sonuçla Menemenspor ligi 44, Altınordu ise 37 puanla tamamladı.

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Maçtan dakikalar:


3. dakikada gelişen Altınordu atağında savunma arkasına atılan topa hareketlenen Burak İnce, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyona şut atsa da Menemenspor kalecisi Abdülkadir, topu kornere çeldi.


27. dakikada Altınordu savunmasının hatasını değerlendirerek ceza sahası içinde topla buluşan Murat Elkatmış, kaleyi denedi ancak top kalenin solundan az farkla auta çıktı.


29. dakikada Tayfun Aydoğan ile sol kanattan serbest vuruş kullanan Menemenspor'da, ceza sahası içinde Furkan Bayır topu kafayla kale önüne çevirdi, Samed Ali Kaya kafa vuruşuyla şansını denedi ancak kaleci Mertcan topu kontrol etti.


35. dakikada sol kanattan atağa çıkan Altınordu'da Metahan Mimaroğlu'nun ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Burak İnce, kaleyi sol çaprazdan gören bir noktan şut attı, top kaleci Abdülkadir'den kornere çıktı.


44. dakikada kullanılan kornerde top Menemenspor defansında ceza sahası dışına yöneldi, topla buluşan Metehan Mimaroğlu şutunu attı ancak top kalenin solundan az farkla dışarı çıktı.


45+2. dakikada orta alandan yüklenen Menemenspor'da Tayfun Aydoğan yerden şut attı, kaleci Mertcan topu güçlükle kornere çeldi.


51. dakikada ceza sahasına topla giren Murat Elkatmış, savunmayı geçerel sol çaprazdan şu attı. Pozisyonunda devamında top sol direk dibinden az farkla auta çıktı.


75. dakikada orta alandan yüklenen Altınordu'da Furkan Çil'in ceza sahası içine attığı pasta topla buluşan Metehan Mimaroğlu, sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0-1


87. dakikada sol kanattan atak yapan Altınordu'da Ufuk Budak ceza sahasına girerek topu içeri çevirdi. Topa bekletmeden vuran Metehan Mirmaroğlu'nun şutunda top üst direğe çarptı, pozisyonun devamında kaleci Abdülkadir topun sahibi oldu.


89. dakikada sol kanattan top süren Samed Ali Kaya, ceza sahasına girmeden topu sağına çekip havalandırarak vurdu, top kalenin sağ üst köşesinden ağlarla buluştu. 1-1


Stat: Menemen İlçe


Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xx, Mürvet Yavuztürk xx, Hüsnü Emre Çelimli xx


Menemenspor: Abdülkadir Taşdemir xx, Rıdvan Koçak xx (Onoka dk. 90 ), Furkan Bayır xx, Ömer Şahbaş xx, Sikiru xx, Murat Erdemir x (Harun Kavaklıdere dk. 83 ?), Tayfun Aydoğan xx, Murat Elkatmış xx (Selim Aydemir dk. 90 ), Özkan Yıldırım xx, Rasheed x (Mustafa Çeçenoğlu dk. 73 x), Samed Ali Kaya xxx


Yedekler: Amir Güren, Cem Çelik


Teknik Direktör: Cenk Laleci


Altınordu: Mertcan Dağlı xx, Onur Taha Takır xx, Yusuf Arslan xx, Ravil Tagir xx, Ufuk Budak xx, Oğulcan Ülgün xx, Muzaffer Kocaer xx (Furkan Çil dk. 55 xx), Burak İnce xx (Emre Çeltik dk. 70 x), Atakan Üner xx, Hüsamettin Yener xx, Metehan Mimaroğlu xxx (Enis Destan dk. 88 ?)


Yedekler: Erhan Erentürk, Rahmi Salih Kaya, Yasin Ozan


Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu


Goller: Metehan Mimaroğlu (dk. 75) (Altınordu), Samed Ali Kaya (dk. 89) (Menemenspor)


Sarı Kartlar: Muzaffer Kocaer, Oğulcan Ülgün, Ufuk Budak (Altınordu), Rıdvan Koçak, Onoka (Menemenspor) - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Tayfun Aydoğan, Altınordu, Ali Kaya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 22:04 Kaynak: İHA

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