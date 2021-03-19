Son dakika spor: TFF, bir üst klasman hakeminin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu
19.03.2021 12:31
Son dakika spor haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir üst klasman hakeminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir üst klasman hakeminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 10 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir."
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