Tokgöz: "Kayserispor'un transfer yasağı bulunuyor" - Son Dakika

Tokgöz: "Kayserispor'un transfer yasağı bulunuyor"

07.12.2020 10:33
Tokgöz:

Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, sarı-kırmızılı takımın 23 milyon 700 bin TL geçmiş dönem transfer yasağı bulunduğunu açıkladı.

Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, sarı-kırmızılı takımın 23 milyon 700 bin TL geçmiş dönem transfer yasağı bulunduğunu açıkladı.

Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, sosyal medya hesabından "Sahada mücadelemiz bitince finansal mücadele başlar. 5 Ocak 2021 tarihinde başlayacak olan ara transfer döneminde 23 milyon 700 bin TL geçmiş dönem transfer yasağımız bulunmaktadır" açıklamasını yaptı.

(Alparslan Ötüken/İHA)

Tokgöz: Kayserispor'un transfer yasağı bulunuyor

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tokgöz: 'Kayserispor'un transfer yasağı bulunuyor' - Son Dakika Spor


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