Son dakika... SPOR Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor
Bir son dakika haberine göre SPOR Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor Trabzonspor bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.
SPOR Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor
Trabzonspor bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 18.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.
Bordo mavili takım yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.
Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 11:43 Kaynak: DHA
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