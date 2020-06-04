Son dakika... SPOR Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor



SPOR Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor



Trabzonspor bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 18.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.

Bordo mavili takım yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.