Son dakika spor: Trabzonspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

Gelen son dakika haberine göre Trabzonspor'da teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.

Trabzonspor'da teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı duyuruldu. Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testleri yapılmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadesi kullanıldı.

Trabzonspor, Spor, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 09:57 - Kaynak: AA Son Dakika › Spor › Son dakika spor: Trabzonspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı - Son Dakika Spor

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