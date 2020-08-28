Son dakika spor: Trabzonspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

Trabzonspor'da teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testleri yapılmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadesi kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 09:57 - Kaynak: AA
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