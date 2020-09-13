Son dakika spor: Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF Başkent
Hakemler: Zeki Bocutçu, Erkan Sarı
Spor Toto: İbrahim Emet, Gelinski, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, de Souza, Kadir Cin (Dautefendic, Oğulcan Yatgın, Kemal Kayhan, Deniz İvgen, Murat Tokgöz)
Solhanspor: Muzaffer Yönet, Kuklinski, Kaan Kar, Krauchuk, Nevzat Mert Güneş, Alper Özdemir (Orçun Ergün, Ali İhsan Heper, Massari, Burak Hazırol)
Setler: 25-19, 22-25, 25-23, 21-25, 14-16
Süre: 143 dakika (27, 29, 34, 32, 21)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 2020-2021 sezonu ilk hafta müsabakasında Solhanspor, deplasmanda Spor Toto'yu 3-2 yendi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 15:21 - Kaynak: AA
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