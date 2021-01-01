Son dakika: Vücut geliştirme sporcusu Ömer Çeçen, kendisi gibi engelli şampiyonlar yetiştirmenin hayalini kuruyor - Son Dakika

Son dakika: Vücut geliştirme sporcusu Ömer Çeçen, kendisi gibi engelli şampiyonlar yetiştirmenin hayalini kuruyor

01.01.2021 11:03

Son dakika haber... Ağrılı 29 yaşındaki bedensel engelli vücut geliştirme sporcusu Ömer Çeçen, kendisiyle aynı kaderi yaşayan gençlerin hayatlarına dokunarak şampiyonlar yetiştirmeyi hedefliyor.

Ağrılı 29 yaşındaki bedensel engelli vücut geliştirme sporcusu Ömer Çeçen, kendisiyle aynı kaderi yaşayan gençlerin hayatlarına dokunarak şampiyonlar yetiştirmeyi hedefliyor.

Çocukluk yaşlarda geçirdiği trafik kazası sonucu bedensel engelli olan Ömer Çeçen, 5 yıl önce tanıştığı antrenör Çetin Demir sayesinde vücut geliştirme sporuna başladı.

Katıldığı organizasyonlarda çok sayıda başarısı bulunan Ömer Çeçen, antrenörlük hedefiyle kendisi gibi bedensel engellilere umut olarak geleceğin şampiyonlarını yetiştirmenin hayalini kuruyor.

"Doktorlar bir daha yürüyemeyeceğimi söyledi"

Ömer Çeçen, AA muhabirine, trafik kazası sonrası hayatının tamamen değiştiğini ve toparlanıp bugünlere gelmek için büyük bir mücadele verdiğini söyledi.

Sporun kendisi için birçok anlam ifade ettiğini dile getiren Çeçen, "İki yıl bitkisel hayatta kaldım. Doktorlar bir daha yürüyemeyeceğimi ve bitkisel hayattan çıkamayacağımı söylediler. Bitkisel hayattan çıktıktan sonra yürüyemedim ve sakat kaldım. Bir yıl boyunca yürüyemedim. O dönem kendimi toparlayamadım. Sonrasında Çetin hocayla tanıştım. Beni hayata kazandırıp psikolojik destek verdi ve daha sonra beni spora kazandırdı." ifadelerini kullandı.

Ömer Çeçen, uluslararası yarışmalarda engellilerin de başarılı olabileceğini göstermek için antrenmanlarda sıkı çalıştığını belirterek, vücut geliştirmede birçok başarı elde ettiğini anlattı.

Çok zorluklar çektiğini ifade eden Ömer Çeçen, şöyle konuştu:

"Bu süreç benim için zor oldu. Düşünsenize bir insan bitkisel hayattan çıktıktan sonra yürüyemiyorsa ve sakat kalmışsa, bu tamamıyla insanı hayattan soğutuyor, insanlardan uzaklaştırıyor. İnsan kendini kaybediyor, hiçbir şeyle barışık olamıyor. Yani insan kendisini hayatta eksik olarak görüyor. Spor yapmam benim için büyük başarıdır. Spor, sağlığın yanı sıra insanın hayata tutunmasını sağlıyor."

"Tek amacım engellilerin hayata tutunmasını sağlamak"

Avrupa milli takım seçmelerine hazırlandığını aktaran Ömer Çeçen, şunları kaydetti:

"Hayalim, atanıp benim gibi engelli olanları sporla hayata kazandırmak ve destek vermek. Tek amacım engellilerin hayata tutunmasını sağlamak. Yetiştireceğim sporcularla Türkiye'yi yurt dışında temsil etmek ve buradan da başarılı sporcuların çıktığını göstermek istiyorum. Bunları yaparken hayatımızda bazı sıkıntı ve engeller olacaktır. Bu engelleri aşarak benim gibi engelli olan insanlara, hayatın güzelliklerini yaşatmak istiyorum."

Ömer Çeçen, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri ile antrenörü Çetin Demir'e teşekkür etti.

Son dakika: Vücut geliştirme sporcusu Ömer Çeçen, kendisi gibi engelli şampiyonlar yetiştirmenin hayalini kuruyor
Son dakika: Vücut geliştirme sporcusu Ömer Çeçen, kendisi gibi engelli şampiyonlar yetiştirmenin hayalini kuruyor
Son dakika: Vücut geliştirme sporcusu Ömer Çeçen, kendisi gibi engelli şampiyonlar yetiştirmenin hayalini kuruyor
Son dakika: Vücut geliştirme sporcusu Ömer Çeçen, kendisi gibi engelli şampiyonlar yetiştirmenin hayalini kuruyor

Engelli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika: Vücut geliştirme sporcusu Ömer Çeçen, kendisi gibi engelli şampiyonlar yetiştirmenin hayalini kuruyor - Son Dakika Spor


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