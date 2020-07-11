Son dakika spor: Ziraat Bankası, Maarten van Garderen ve Arslan Ekşi'yi kadrosuna kattı

Ziraat Bankası, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla Maarten van Garderen ve Arslan Ekşi'nin transferlerini duyurdu.

Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımı, Hollandalı oyuncu Maarten van Garderen ve Arslan Ekşi'yi transfer etti.

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