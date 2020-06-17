Son dakika! Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

Son dakika! Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Son dakika haberine göre Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1461 lira 39 kuruş olarak belirlendi.

Son dakika! Spot piyasada doğal gaz fiyatları, System.String[]

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1461 lira 39 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 16 milyon 379 bin 450 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 10 milyon 432 bin 138 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1461 lira 39 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 11 milyon 207 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1505 lira 23 kuruş, satış fiyatı ise 1417 lira 55 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 82 milyon 400 bin 32 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 82 milyon 445 bin 599 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 02:09 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika Ekonomi

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