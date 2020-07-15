Son dakika! Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

Son dakika! Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Gelen son dakika haberine göre Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 1275 lira 89 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 1275 lira 89 kuruş olarak belirlendi.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 638 bin 928 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 4 milyon 59 bin 720 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 1275 lira 89 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 97 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1314 lira 17 kuruş, satış fiyatı ise 1237 lira 61 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 99 milyon 721 bin 708 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 101 milyon 718 bin 808 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 14:09 Kaynak: AA

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