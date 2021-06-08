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"Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladic'in müebbet hapis cezası onandı - Son Dakika

"Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladic'in müebbet hapis cezası onandı

08.06.2021 14:00

Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması (IRMCT), "Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladic'in müebbet hapis cezasını onadı.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması (IRMCT), "Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladic'in müebbet hapis cezasını onadı.

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinin (ICTY) 2017'de hakkında ömür boyu hapis cezası verdiği Bosnalı Sırpların eski lideri Mladic'in davasında nihai karar açıklandı.

IRMCT, Mladic hakkında daha önce verilen ömür boyu hapis cezasını onarken, Mladic'in temyiz başvurusu ise reddedildi.

Temyiz yargıçları, Mladic'in işlediği suçları göz önünde bulundurarak, daha önce aldığı müebbet hapis cezasında değişiklik yapılmamasına hükmetti.

İddianamedeki 11 maddenin 10'undan suçlu bulunan eski Sırp komutan, iddianamede yer alan Kljuc, Sanski Most, Kotor-Varos, Prijedor, Foca ve Vlasenica şehirlerinde "soykırım suçu işlendiği" maddesinden hüküm giymedi.

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta Sırpların liderliğini yapan Mladic, Srebrenitsa soykırımı, Saraybosna kuşatması ve çeşitli savaş suçlarından sorumlu tutuldu.

Hakkında 1995 yılında hazırlanan iddianamenin ardından 16 yıl saklanan ve 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'da ele geçirilen Mladic'in davası, mayıs 2012'de başlamıştı.

ICTY'nin 2017'de hakkında verdiği ömür boyu hapis cezası kararına temmuz 2017'de itiraz eden Mladic, "adil yargılanmadığını" ve "hakimlerin, hakkında hüküm verirken maddi ve hukuki hata yaptığını" öne sürerek beraat ya da yeniden yargılanma talep etmişti.

Mladic'in itirazına ilişkin temyiz duruşmaları 25 ve 26 Ağustos 2020'de görülürken sağlık sorunları gerekçesiyle yaptığı erteleme talebi reddedilen 78 yaşındaki Mladic, duruşmaya bizzat katılarak savunmasını yapmıştı.

Bosna Kasabı lakaplı Ratko Mladic'in müebbet hapis cezası onandı
Bosna Kasabı lakaplı Ratko Mladic'in müebbet hapis cezası onandı
Bosna Kasabı lakaplı Ratko Mladic'in müebbet hapis cezası onandı
Bosna Kasabı lakaplı Ratko Mladic'in müebbet hapis cezası onandı
Bosna Kasabı lakaplı Ratko Mladic'in müebbet hapis cezası onandı
Bosna Kasabı lakaplı Ratko Mladic'in müebbet hapis cezası onandı
Bosna Kasabı lakaplı Ratko Mladic'in müebbet hapis cezası onandı
Bosna Kasabı lakaplı Ratko Mladic'in müebbet hapis cezası onandı
Bosna Kasabı lakaplı Ratko Mladic'in müebbet hapis cezası onandı
Bosna Kasabı lakaplı Ratko Mladic'in müebbet hapis cezası onandı

Srebrenitsa, Soykırım, Temyiz, Sırp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Bosna Kasabı' lakaplı Ratko Mladic'in müebbet hapis cezası onandı - Son Dakika


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