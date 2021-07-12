Srebrenitsa Soykırımı'nın kurbanları Bağcılar'da anıldı - Son Dakika

Srebrenitsa Soykırımı'nda yaşamını yitiren 8 bin 372 Müslüman Boşnak, Bağcılar Belediyesince düzenlenen törenle anıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te yaşanan soykırımın 26. yılında düzenlenen anma programında, soykırımı unutmamak ve unutturmamak amacıyla Bağcılar Meydanı'na sembolik şehitlik kuruldu.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılışında konuşan eski AK Parti İstanbul Milletvekili Hüseyin Kansu, Bosna'ya sahip çıkılması gerektiğini, onların kardeşleri, uç beyleri olduğunu belirtti.

Batı'nın Türkiye'yle ilgili senaryosu olduğunu anlatan Kansu, "24 Nisan 1915 sözde Ermeni soykırımı. Bu yıl ilk kez ABD'nin yeni başkanı Biden, dilinin altından baklayı çıkardı. Hedefleri Türkiye'ye bunu kabul ettirmek. Ardından Almanya nasıl İsrail'e tazminat ödüyorsa bizi tazminata bağlamak. Çünkü Türkiye güçleniyor. 20 senedir farklı bir iktidar var. Recep Tayyip Erdoğan iktidarı var. Onun için ezmek, yok etmek ve yıkmak istiyorlar. Onun için onlara sahip çıkacağız, unutmayacağız, unutturmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da hayatını kaybedenleri rahmetle anarak, Srebrenitsa Soykırımı'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak tarihe geçtiğini aktardı.

Çocukluğunun savaşta bombalar altında geçtiğini söyleyen Uluslararası Demokratlar Birliği Bosna Hersek Başkanı Emine Şeçeroviç Kaşlı da 1995'te Türkiye'ye mülteci olarak geldiğini, bu kadar yıl geçmesine rağmen şehrinden hala tabutları uğurladıklarına işaret etti.

Binden fazla insanının Srebrenitsa'da hala kayıp olduğuna dikkati çeken Kaşlı, "Soykırımı işleyenler bunu inkar ediyorlar. O tabutların boş olduğunu iddia ediyorlar. Bu yüzden bu etkinlikler önemli. Çünkü oradaki insanlar ne yaşadıysa sadece Müslüman olduğu için yaşadı. Bu yüzden bu hepimizin meselesi." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından soykırımı anlatan belgesel izlendi ve şehitler için dua edildi.