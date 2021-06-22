Üye Girişi
Son dakika! Sri Lanka'da gemi yangınının etkileri sürüyor: Ölü kaplumbağalar kıyıya vurdu - Son Dakika

Son dakika! Sri Lanka'da gemi yangınının etkileri sürüyor: Ölü kaplumbağalar kıyıya vurdu

22.06.2021 12:32

Son dakika haber: - Sri Lanka'da gemi yangınının etkileri sürüyor: Ölü kaplumbağalar kıyıya vurdu Sri Lanka'da günlerce yanan kargo gemisinin ardından yaklaşık 100 ölü deniz kaplumbağasının kıyıya vurduğu açıklandı.

- Sri Lanka'da gemi yangınının etkileri sürüyor: Ölü kaplumbağalar kıyıya vurdu

COLOMBO - Sri Lanka'da günlerce yanan kargo gemisinin ardından yaklaşık 100 ölü deniz kaplumbağasının kıyıya vurduğu açıklandı.

Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da geçtiğimiz 20 Mayıs'ta yanmaya başlayarak günler sonra batan kimyasal madde yüklü konteyner gemisi MV X-Press Pearl, ülkenin en büyük çevre felaketlerinden birine yol açtı. 25 ton nitrik asit, diğer kimyasal maddeler ve kozmetik ürünler taşıyan gemiden denize yayılan maddeler kıyıya vurarak çevre kirliliğine neden olurken, deniz yaşamını da tehlikeye attı. Uswetikeiyyawa sahilinde yaklaşık 100 ölü deniz kaplumbağasının kıyıya vurduğu belirtildi. Çevre bilimciler, ölümlerin doğrudan yangından ve tehlikeli kimyasalların denize salınımından kaynaklandığını ifade etti. Hükümet yetkilileri de ölümlere yol açtığı düşünülen söz konusu nedenlerin "geçici olarak" doğrulandığını ve soruşturmanın devam ettiğini duyurdu. Yaban Hayatı Departmanından bir yetkili, devlet tarafından işletilen 5 laboratuvarda ölü hayvanlar üzerinde incelemeler yapıldığını söyledi. Çevre Bakanlığı yetkilisi Anıl Jasinghe ise, "Geçici olarak bu ölümlerin iki şekilde meydana geldiğini söyleyebiliriz. Biri ısıdan kaynaklanan yanıklar ve ikincisi de kimyasallar. Bunlar bariz. Ölüm sonrası yapılan incelemeler devam ediyor" diye konuştu. Kaplumbağa Koruma Projesi'nden Itshan Kapurusinghe de kaplumbağa ölümlerinin gemideki yangın ve kimyasallardan kaynaklandığını savundu. Kapurusinghe, ölü kaplumbağaların kanaması olduğunu, kabuklarının belirli kısımlarında yanık belirtileri bulunduğunu ifade etti.

Çevre bilimci Lalith Ekanayake ise yangını ve kimyasalların miktarını göz önünde bulundurarak, "En az 400 kaplumbağanın ölmüş olabileceğini ve ölülerinin denizde batmış ya da derin sulara sürüklenmiş olabileceğini" dile getirdi.

Ne olmuştu?

186 metre uzunluğundaki gemi, Singapur'a gitmek üzere 15 Mayıs'ta bin 486 konteyneri ile Hindistan'ın Hazira limanından ayrılmıştı. 20 Mayıs'ta çıkan yangın nedeniyle Colombo açıklarına demir atan gemide 25 Mayıs'ta patlama meydana gelmiş, alevlerin şiddetli rüzgarın etkisi sonucu büyümesiyle gemi mürettebatı tahliye edilmişti. Sri Lanka Hava Kuvvetlerinin ve donanmanın da yer aldığı söndürme çalışmalarının sonuçsuz kalmasıyla Avrupa'dan ve Hindistan'dan yardım gelmişti. 26 Mayıs'ta ise gemide petrol sızıntısı belirtileri olduğu açıklanmış, denize düşen konteynerlerin parçaları kıyıya vurmaya başlamıştı. Alevlerin kontrol altına alındığı 28 Mayıs'ta gemiden gelen beyaz plastik peletler kıyıyı sarmış, sahil şeridi beyaz örtüyle kaplanmıştı. Bunun üzerine Sri Lanka hükümeti, 80 kilometrelik sahil şeridi boyunca balıkçılık faaliyetlerini durdurmuştu. Geminin 2 Haziran'da batmaya başladığı duyurulmuştu.

Sri Lanka Deniz Çevre Koruma Kurumu Başkanı Dharshani Lahandapura mürettebatın gemide nitrik asit sızıntısı olduğunu bildiğini, buna rağmen bile bile Sri Lanka sularına demir atıldığını ifade etmişti. Geminin ait olduğu Singapur merkezli X-Press Shipping şirketi de mürettebatın sızıntıdan haberdar olduğunu doğrulamış, ancak geminin yangın çıkmadan önce hem Katar'a hem de Hindistan'a demir atmasına izin verilmediğini belirtmişti.

Son dakika! Sri Lanka'da gemi yangınının etkileri sürüyor: Ölü kaplumbağalar kıyıya vurdu
Son dakika! Sri Lanka'da gemi yangınının etkileri sürüyor: Ölü kaplumbağalar kıyıya vurdu
Son dakika! Sri Lanka'da gemi yangınının etkileri sürüyor: Ölü kaplumbağalar kıyıya vurdu
Son dakika! Sri Lanka'da gemi yangınının etkileri sürüyor: Ölü kaplumbağalar kıyıya vurdu

Sri Lanka, Yangın, Vefat, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Sri Lanka'da gemi yangınının etkileri sürüyor: Ölü kaplumbağalar kıyıya vurdu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fazla gelen elektrik faturasını tüketici hakem heyeti tarafından iptal edildi 13:22 Fazla gelen elektrik faturasını tüketici hakem heyeti tarafından iptal edildi Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim 12:39 Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim Basın toplantısındaki hareketiyle dünyaca ünlü firmaya ilham oldu! Su şişelerine 12:11 Basın toplantısındaki hareketiyle dünyaca ünlü firmaya ilham oldu! Su şişelerine "Cristiano" ismini verdiler
Sulama kanalında boğulan Berat, son anlarında 11:47 Sulama kanalında boğulan Berat, son anlarında "Beni kurtarın" diye bağırmış! CHP'li ilçe başkanının sözleri gündem oldu: Biz 6 okçuyuz, sizden en az 6 çocuk bekliyorum 11:34 CHP'li ilçe başkanının sözleri gündem oldu: Biz 6 okçuyuz, sizden en az 6 çocuk bekliyorum İlk iş deneyiminde taciz edilen genç kız: Bahanelerle omuzlarımı okşuyordu 11:20 İlk iş deneyiminde taciz edilen genç kız: Bahanelerle omuzlarımı okşuyordu
Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, 10:46 Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, "Eşyalarımı almayın" notu kaldı Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya Beşiktaş'ta devam etmeyeceğini söylemiş 10:09 Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya Beşiktaş'ta devam etmeyeceğini söylemiş

Son Dakika Haberleri
13:18 Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş
13:16 "Bu kadar rahatlama riskli" diyen Bilim Kurulu üyesinden Delta varyantı uyarısı: Temmuz ve Ağustos aylarına dikkat
12:39 Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim
12:28 Beşiktaşlı taraftarlar hocayı ikna etmek için Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı
12:10 Basın toplantısındaki hareketiyle dünyaca ünlü firmaya ilham oldu! Su şişelerine "Cristiano" ismini verdiler
12:00 MİT, kırmızı bültenle aranan teröristi etkisiz hale getirdi
11:46 Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu
11:34 CHP'li ilçe başkanının sözleri gündem oldu: Biz 6 okçuyuz, sizden en az 6 çocuk bekliyorum
11:29 Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu
11:26 Arkadaş bulma uygulaması Bumble, tüm ofislerini geçici süreyle kapattı
Komşusunu pompalı tüfekle vurdu! Balkona çıkıp şortunu indirerek cinsel organını göstermiş Komşusunu pompalı tüfekle vurdu! Balkona çıkıp şortunu indirerek cinsel organını göstermiş         
13:24
Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş         
13:18
Beşiktaşlı taraftarlar hocayı ikna etmek için Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı Beşiktaşlı taraftarlar hocayı ikna etmek için Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı         
12:29
Kız arkadaşıyla sokakta yürüdüğü sırada kurşunların hedefi oldu! Kanlar içinde kalan genç, dayanamayarak baygınlık geçirdi Kız arkadaşıyla sokakta yürüdüğü sırada kurşunların hedefi oldu! Kanlar içinde kalan genç, dayanamayarak baygınlık geçirdi         
11:47
Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu         
11:46
Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu         
11:29
Halk TV'ye telefonla bağlanması Sezgin Baran Korkmaz'ın başını yaktı Halk TV'ye telefonla bağlanması Sezgin Baran Korkmaz'ın başını yaktı         
10:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse karşı önerdiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse karşı önerdiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı         
10:19
1 Temmuz'dan itibaren tam normalleşmeye geçiliyor! 1 Temmuz'dan itibaren tam normalleşmeye geçiliyor!         
10:07
Milyarlarca dolar buhar oldu! Elon Musk'ın popülerleştirdiği Dogecoin'de sert düştü Milyarlarca dolar buhar oldu! Elon Musk'ın popülerleştirdiği Dogecoin'de sert düştü         
10:02
Çin'de gündem olan olay! Bir şirket 28 saatte 10 katlı koca binayı böyle inşa etti Çin'de gündem olan olay! Bir şirket 28 saatte 10 katlı koca binayı böyle inşa etti         
09:54
Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi         
09:39
AK Parti'nin ilçe toplantısında skandal görüntü! Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yenildi AK Parti'nin ilçe toplantısında skandal görüntü! Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yenildi         
09:14
Cicişler arasında ipler koptu! Saç saça baş başa kavga ettiler Cicişler arasında ipler koptu! Saç saça baş başa kavga ettiler         
08:55
İletişim Başkanı Altun, müzik kısıtlaması tartışmalarını açıkladı: İdeolojik bir çarpıtma İletişim Başkanı Altun, müzik kısıtlaması tartışmalarını açıkladı: İdeolojik bir çarpıtma         
08:25
Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi         
16:46
"Komşularıma gidiyorum" diyerek evden çıkmıştı! İki çocuk annesi kadın sırra kadem bastı         
16:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2021 13:34:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Sri Lanka'da gemi yangınının etkileri sürüyor: Ölü kaplumbağalar kıyıya vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement