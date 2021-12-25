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Son dakika! Sri Lanka'da polis açtığı ateşte meslektaşlarından 4'ünü öldürdü, 3'ünü yaraladı - Son Dakika

Son dakika! Sri Lanka'da polis açtığı ateşte meslektaşlarından 4'ünü öldürdü, 3'ünü yaraladı

25.12.2021 10:25
Son dakika! Sri Lanka'da polis açtığı ateşte meslektaşlarından 4'ünü öldürdü, 3'ünü yaraladı

Son dakika haber... Sri Lanka'da karakolda ateş açan bir polisin, 4 meslektaşını öldürdüğü, 3'ünü yaraladığı bildirildi.

Sri Lanka'da karakolda ateş açan bir polisin, 4 meslektaşını öldürdüğü, 3'ünü yaraladığı bildirildi.

Emniyet Sözcülerinden Nihal Thalduwa, yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki Thirukkovil bölgesinde yer alan karakolda görevli bir polisin gece saatlerinde meslektaşlarına ateş açtığını söyledi.

Thalduwa, açılan ateşte 4 polisin hayatını kaybettiğini, 3 polisin de yaralandığını ifade etti.

Karakol amirinin de yaralılar arasında bulunduğunu kaydeden Thalduwa, yaralıların hastaneye kaldırıldığını dile getirdi.

Thalduwa, saldırıyı düzenleyen polisin farklı bir karakola giderek teçhizatıyla teslim olduğunu aktardı.

Polisin meslektaşlarına neden ateş açtığının henüz bilinmediğine dikkati çeken Thalduwa, olayı soruşturması için bir ekip kurulduğunu belirtti.

Olayın meydana geldiği Thirukkovil bölgesi, Sri Lanka'daki iç savaşın sonlandığı 2009'a kadar "savaş bölgesi" olarak adlandırılan alanda yer alıyor.

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Sri Lanka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Sri Lanka'da polis açtığı ateşte meslektaşlarından 4'ünü öldürdü, 3'ünü yaraladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Sri Lanka'da polis açtığı ateşte meslektaşlarından 4'ünü öldürdü, 3'ünü yaraladı - Son Dakika
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