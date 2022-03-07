Son dakika... Sri Lanka'nın "en kutsal" fili 68 yaşında öldü - Son Dakika
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Son dakika... Sri Lanka'nın "en kutsal" fili 68 yaşında öldü

07.03.2022 16:10
Son dakika... Sri Lanka'nın "en kutsal" fili 68 yaşında öldü

Son dakika haberleri: Sri Lanka'nın "en kutsal" fili olduğuna inanılan "Nadungamuwa Raja"nın 68 yaşında öldüğü bildirildi.

Sri Lanka'nın "en kutsal" fili olduğuna inanılan "Nadungamuwa Raja"nın 68 yaşında öldüğü bildirildi.

Xinhua ajansının haberine göre, Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, yaptığı açıklamada, ölen Hint filinin "ulusal hazine" ilan edilmesini istedi.

Açıklamada, gelecek nesillerin kutsal file tanık olması için cenaze töreninin ardından bedeninin doldurulacağı belirtildi.

Kutsal kabul edilen 68 yaşındaki Nadungamuwa Raja'nın ölümünün yasını tutan grubun, dua ederek filin dişlerine dokunduğu görüntüler paylaşıldı.

Nadungamuwa Raja'nın her yıl düzenlenen güzellik yarışmalarında, ateş yutma gösterilerinde kullanılan önemli 100 filden biri olduğu bildirildi.

Bunun yanı sıra filin, temmuz ve ağustos aylarında Sri Lanka'nın Kandy kentinde düzenlenen Kandy Esala Perahera Festivali'ndeki geçit töreninde çok kez yer aldığı kaydedildi.

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Sri Lanka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Sri Lanka'nın 'en kutsal' fili 68 yaşında öldü - Son Dakika


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