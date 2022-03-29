Son dakika! Stajyer avukata cinsel saldırı davasında sanık hakim karşısına çıktı - Son Dakika

ATAŞEHİR'de 2020 yılında yanında çalışan stajyer avukat Arzu Sena Topuz'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla 10 yıla kadar hapsi istenen Avukat Sezgin K. üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi.

Anadolu 55. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Sezgin K. ve müşteki Arzu Sena Topuz katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. Tanık olarak dinlenen avukat Seçil K. müşteki Arzu Sena Topuz'u tanımadığını ve medyaya yansıyan haberlerden sonra müştekiyle iletişime geçtiğini belirtti. 2017 yılında hukuk öğrencisiyken sanık Sezgin K. ile iş görüşmesi yaptığı sırada kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti.

3 TANIK AVUKATIN KENDİSİNE TACİZDE BULUNDUĞUNU İDDİA ETTİ

Söz alan sanık Sezgin K. ise tanığı tanımadığını iddia ederek "Neden 2017 yılında şikayetçi olmadın" şeklinde soru yöneltti. Tanık Seçil K. de "Başıma ne geleceğini bilmiyordum, ispat etmem mümkün değildi ancak bu fırsat karşıma çıktı" şeklinde cevap verdi. Tanık Aslıhan B. 2018 yılında sanığın yanında stajyer olarak çalıştığını, sanığın kendisine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdü. Tanık olarak dinlenen avukat Kübra M. de sanıkla iş görüşmesi yaptığı zaman hiç tanımadığı sanığın kendisine sarıldığını söyledi.

2 TANIK AVUKATIN ÖYLE BİRİ OLMADIĞINI ÖNE SÜRDÜTanık olarak dinlenen avukat Begüm G. ise sanıkla bir dönem beraber çalıştığını, sanığın disiplinli bir avukat olduğunu ve kendisine yönelik olumsuz bir eylemde bulunmadığını söyledi. Sanığın yanında çalışan avukat Semra G. de çalıştığı süre boyunca sanığın kendisine yanlış bir davranışta bulunmadığını kaydetti. Söz alan sanık Sezgin K. müştekinin porno sitelerinde yüzünü göstermemek kaydıyla vücudunu sergilediğini ve ek iş olarak para kazandığını tespit ettiğini iddia etti. Sanık iddia ettiği bu konunun tanığa sorulmasını talep etti. Mahkeme, sanığın sormuş olduğu sorunun davanın esasına etki etmeyeceğine kanaat getirerek tanığa bu şekilde soru sorulmasına yer olmadığına karar verdi.

BU İTHAMLARA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZMüşteki avukatı Servet Bilen "Bir kişi ile ilgili iffetsizlikle, haysiyetsizlikle ahlaksızlıkla itham edip bunu hukuk nezdinde ispat edemezseniz kesin delille iffetsiz de, haysiyetsiz de, ahlaksız da, şerefsiz de bu ithamı yapan kişidir. Keza hukuk da herkes bilir ki iddia sahibi iddiasını ispat edemezse müfteridir. Biz sanığın müvekkilimize yönelik ahlaksız, iffetsiz, haysiyetsizlik anlamına gelen beyan ve ithamlarına karşı derhal ve ivedi olarak suç duyurusunda bulunacağız" ifadelerini kullandı.

DURUŞMA ERTELENDİTaraf avukatları aleyhe olan hususları kabul etmediklerini beyan etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, tüm delillerini ve savunmalarını sunmaları için taraflara 1 aylık süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDENAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 23 Ekim 2020'de Avukat Sezgin K.'nin yanında stajyer olarak çalışan Avukat Arzu Sena Topuz'a Ataşehir'deki ofisinde cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülüyor.İddianamenin değerlendirme kısmında ise olay günü kamera görüntülerinin hard diskin bozuk olması nedeniyle değiştirildiği, değiştirme görüntülerinin kamera görüntülerine de yansıdığı belirtildi. Olay gününe dair sadece bu görüntülerin elde edilmiş olmasını ve sonrasında şüphelinin müştekiye attığı mesajları dikkate alan savcı, şüpheli Sezgin K.'nin olay gününün akşam saatlerinde güvenlik sistemi çalışanını ofisine çağırdığını belirtti. Şüpheli avukatın dosyaya delil olarak bu görüntüleri aldığını beyan etmesine rağmen şüphelinin görüntüleri aleyhe olacak şekilde değiştirdiğini iddia edilen iddianamede şüphelinin suçtan kurtulmaya yönelik ifadesine itibar edilemeyeceği vurgulanıyor.

İddianamede sanık Sezgin K.'nin Cinsel saldırı suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.