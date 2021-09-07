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Son dakika: STK temsilcileri Battalgazi'ye kazandırılan yatırımları gezdi - Son Dakika

Son dakika: STK temsilcileri Battalgazi'ye kazandırılan yatırımları gezdi

07.09.2021 11:10
Son dakika: STK temsilcileri Battalgazi'ye kazandırılan yatırımları gezdi, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Malatya'da faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) temsilcileri ve üyeleri, Battalgazi Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve yapımı devam eden projeleri gezdi.

Malatya'da faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) temsilcileri ve üyeleri, Battalgazi Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve yapımı devam eden projeleri gezdi. Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilciler, ilçeye kazandırılan yatırımlar nedeniyle Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkürlerini iletti.

Farklı alanlarda faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve üyeleri, Battalgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen yatırım ve hizmetleri, Battalgazi Belediyesi'ne ait tur otobüsü ile gezerek, yakından tanıma fırsatı buldu. Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, bölgeye değer katacak olan Derme Deresi Proje Alanını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla riskli bölge ilan edilen ve kentsel dönüşüm çalışmalarının başlayacağı Şehit Fevzi Mahallesi'ndeki 110 dönümlük alanı, Kuzey çevreyolunda yapımı devam eden viyadük çalışmasını, 9 bin metrekare kapalı alanda hizmet veren Malatya Orman Ürünleri ve Mobilya Tesisleri, Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesi üzerindeki 15 dekarlık sera park alanı, Rulo Çim Tesisleri, Hanımınçiftliği Gençlik Merkezi, Sosyal Yaşam Merkezi, Çocuk Eğitim Trafik Parkı, Yeşilçam Sosyal Tesisleri ve İspendere Şifalı İçmelerini gezerek, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'den detaylı bilgiler aldı.

"Hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz birçok yatırımımız var"

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Hizmetlerimizde istişareye büyük önem veriyoruz. Battalgazi'mizi kendinden söz ettiren bir ilçe haline getirmek adına, Battalgazi Belediyesi olarak canla başla çalışıyoruz. Bugünde hizmetlerimizi ve çalışmalarımızı sizlerle paylaşma noktasında bir gezi turu düzenledik. Bu güzel hizmet turunun ardından İspendere Şifalı İçmelerinde istişare toplantısı düzenledik. Bizler ilçemizi istişare ile yönetiyoruz. İlçemize bir hizmet veya yatırım yapacaksak eğer; sivil toplum kuruluşlarımızla, iş adamlarımızla, derneklerimizle, muhtarlarımızla, vatandaşlarımızla ve şehrin önde gelen insanlarıyla istişare yaparak gerçekleştiriyoruz. İlçemize gerçekleştirilen hizmetlerle takdirle karşılandığı zaman bizler gurur duyuyoruz. Bizim tek amacımız; Battalgazi'yi Malatya da, bölgede yaşanabilir tercih edilebilir ilçeler arasına dahil etmek ve 2019 almış olduğumuz bayrağı daha yukarılara taşımak. Bizler gücümüzü milletimizden, istişareden ve halkımızdan alıyoruz. Bu kadim ilçemizi mazisine layık hale getirmek, bizim öncelikli görevimizdir. Nüfusu 300 ila 350 bin arasında olan ilçeler arasında, en yüksek oy alarak göreve getirilen bir başkanım. Buda bize büyük bir sorumluluk ve yükümlülük getiriyor. Bizim Battalgazi'ye hizmet sözümüz var. Hizmet aşkı ile çalışan yorulmaz. Hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz birçok yatırımımız var. Bizler yorulmadan hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

STK temsilcilerinden hizmette kalite vurgusu

İlçeye kazandırılan yatırımlarla ilgili beğenilerini ifade eden Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği Başkanı Murat Cengiz, "Malatya hepimizin ortak paydası ve değeridir. Malatya'ya yapılan hizmetler bizi gururlandırıyor. Bugün Osman Başkanın çok farklı bir uygulamasıyla biz buradayız. Yerinde görülen hizmetler hiçbir zaman unutulmaz. Ben başkanımıza ve ekibine yaptıkları hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederim. Derme Deresi çok kötüydü, kokuyordu ama bugün görüyoruz ki daha yapım aşamasında bile gayet güzel bir şekilde görünüyor. Çevre yolunun altına yapılan hizmetlerle Malatya'ya farklı bir imaj kazandırılıyor. Bugün yapılan tesislerimiz Malatya'ya çok büyük katkı sağlamıştır. İspendere'nin eski halini de biliyorum ve eski haline göre şuan ki hali cidden çok güzel. Gençlerin zaman geçireceği alanlar sağlamak gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli de, "Bu organizasyonda buluştuğumuz için çok mutluyuz. İspendere'nin eski halini de çok iyi biliyoruz ve şuan ki değişimi ve insanlara faydasını fazlasıyla görebiliyoruz. Başkanımız hem çevreyolu hem de Battalgazi'mizin diğer mahalleleri için hakikaten çok çaba gösteriyor. Herkesin ellerine emeklerine sağlık. Battalgazi belediyesinin şuan yaptıklarını görüyoruz ve bu bizi mutlu

ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Koyun keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın da, "Hizmetler amacına ve vatandaşlara ulaşıyorsa biz bu hizmetlerin sonuna kadar yanındayız. Bugün gördük ki sosyal, kültürel ve tarımla ilgili amacına hizmet edilen birçok çalışma yapılmış. Bu anlamda başkanımı ve ekibini tekrar tebrik ederim. Bu hizmetlerin ve üretimin arttırılması için biz STK olarak sonuna kadar belediyemizin yanındayız. Belediyelerin asıl görevi hizmetlerin kalitesinin arttırılmasıdır. Gezdiğimiz yerlere baktığımızda hem temiz hem de çok nezih ortamlar olduğunu gördük" şeklinde konuştu.

Muharip Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Cengiz ise "Belediyemiz çok çalışıyor. Yatırımlarını, nasıl hizmet ettiğini, neler yaptığını herkesin görmesini istiyoruz. Biz geldik yerinde gördük çok beğendik güzel hizmete değer verilmiş çalışmalarının ve başarılarının devamını diliyorum. Çalışmaları gördüğümüzde çok şaşırdık burası çalılardan kanalizasyon kokusundan geçilmiyordu bu yüzden belediyemizin hizmetini herkesin görmesini istiyorum. Osman başkanımıza teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in çok güzel yatırımları hayata geçirdiğini ifade eden Türkiye Yazarlar Birliği Malatya Şube başkanı Adil Akkoyun ise "İspendere Malatya'nın merkezinde bakımsız bir dereydi. Bugün gördüm hayran kaldım, çok güzel bir proje. Malatya'nın nefes alacağı geniş bir park her şeyiyle düşünülmüş çok güzel bir çalışma. Sosyal tesisleri gördük, MORMAŞ'ı gördük çok büyük bir fabrika üretim yeri olmuş. Çok kaliteli ve hesaplı mallar bundan sonra kim mobilya ile ilgili bir şey alacaksa ilk MORMAŞ'a gitmelerini tavsiye ederim. Bu gezimiz çok iyi oldu gördük tanıdık, çok beğendim. Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Deprem evleri çok güzel olmuş çok modern ve güzel evler yapılmış Osman başkan ve ekibini tebrik ediyorum çok güzel çalışmalar var. Bütün Malatyalıların bu çalışmaları görmesini istiyorum" şeklinde konuştu. - MALATYA

Son dakika: STK temsilcileri Battalgazi'ye kazandırılan yatırımları gezdi
Son dakika: STK temsilcileri Battalgazi'ye kazandırılan yatırımları gezdi
Son dakika: STK temsilcileri Battalgazi'ye kazandırılan yatırımları gezdi
Son dakika: STK temsilcileri Battalgazi'ye kazandırılan yatırımları gezdi
Son dakika: STK temsilcileri Battalgazi'ye kazandırılan yatırımları gezdi
Son dakika: STK temsilcileri Battalgazi'ye kazandırılan yatırımları gezdi
Son dakika: STK temsilcileri Battalgazi'ye kazandırılan yatırımları gezdi

Sivil Toplum Kuruluşları, Battalgazi, Hisarcık, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika: STK temsilcileri Battalgazi'ye kazandırılan yatırımları gezdi - Son Dakika Ekonomi


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