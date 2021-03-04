Stoltenberg, Kuzey Amerika ve Avrupa'nın ortak çalışması çağrısında bulundu - Son Dakika

Stoltenberg, Kuzey Amerika ve Avrupa'nın ortak çalışması çağrısında bulundu

04.03.2021 19:41
Stoltenberg, Kuzey Amerika ve Avrupa'nın ortak çalışması çağrısında bulundu, System.String[]

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa ve Kuzey Amerika'nın, Çin'in yükselişi, siber saldırılar ve yıkıcı teknolojiler dahil olmak üzere hem eski hem de yeni ortaya çıkan küresel zorlukları etkili bir şekilde ele almak adına birlikte çalışması gerektiğini ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa ve Kuzey Amerika'nın, Çin'in yükselişi, siber saldırılar ve yıkıcı teknolojiler dahil olmak üzere hem eski hem de yeni ortaya çıkan küresel zorlukları etkili bir şekilde ele almak adına birlikte çalışması gerektiğini ifade etti.

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nden (NATO) Kuzey Amerika'ya ve Avrupa'ya ortak çalışma çağrısı geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada, Avrupa ve Kuzey Amerika'nın, Çin'in yükselişi, siber saldırılar ve yıkıcı teknolojiler dahil olmak üzere hem eski hem de yeni ortaya çıkan küresel zorlukları etkili bir şekilde ele almak adına birlikte çalışması gerektiğine dikkat çekti. Belçika'nın Brugge kentinde yer alan Avrupa Koleji öğrencilerine hitaben yaptığı konuşmada Stoltenberg, "Bugün NATO 30 müttefike sahip bir güçtür ve neredeyse 1 milyar insanı güvende tutar. Fakat çevremizdeki dünya değiştikçe ittifakımız da değişmeye devam ediyor. Hem eski hem de yeni zorlukları ele alırken, uyum sağlamaya devam etmeliyiz" dedi.

Çin'in bir "düşman" olmadığını belirten Stoltenberg, Avrupa Birliği (AB) ve Kuzey Amerika'nın Çin'in yükselişine karşı dikkatli olması gerektiğini ifade etti. Stoltenberg, "Çin bizim düşmanımız değil. Fakat dünyanın en büyük 2. askeri bütçesine sahip ve değerlerimizi paylaşmıyor. Çin'in yükselişi ve tüm bu küresel zorluklar, Avrupa ve Kuzey Amerika'nın birlikte çalışmasını daha da önemli bir hale getiriyor" ifadelerini kullandı.

ÇİN'İN KONTROL ALTINA ALINMASININ BLOK İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Stoltenberg, 19 Şubat tarihinde en son 2010 yılında Münih Güvenlik Konferansı sırasında belirlenen NATO'nun Stratejik Kavramının güncellenmesi çağrısında bulunmuştu. Genel Sekreter, Çin'in kontrol altına alınmasının blok için çok önemli bir konu olduğunu kaydetmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı ise öneriyi, "Soğuk Savaş düşüncesi" olarak eleştirmiş ve Pekin'in barışçıl kalkınma taahhüdünü tekrardan teyit etmişti.

(İHA)

Stoltenberg, Kuzey Amerika ve Avrupa'nın ortak çalışması çağrısında bulundu

Çin Halk Cumhuriyeti, Jens Stoltenberg, Kuzey Amerika, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Stoltenberg, Kuzey Amerika ve Avrupa'nın ortak çalışması çağrısında bulundu - Son Dakika


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