Son Dakika: STSO Başkanı Eken'den Bakan Karaismailoğlu'na ziyaret - Son Dakika

Son Dakika: STSO Başkanı Eken'den Bakan Karaismailoğlu'na ziyaret

Son dakika haberi: Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken ve beraberindeki heyet, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret etti.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken ve beraberindeki heyet, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret etti.

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STSO'dan yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ve Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler'in de katıldığı ziyarette, TÜLOMSAŞ, TÜVASAŞ ve TÜDEMSAŞ için hazırlanan dosyalar Karaismailoğlu'na teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eken, TÜLOMSAŞ, TÜVASAŞ ve TÜDEMSAŞ'ın kapatılacağı ya da küçültüleceği gibi bir planlamanın olmadığını belirtti.

Sivaslılardan gönüllerinİ ferah tutmalarını isteyen Eken, "Bakanımız, TÜDEMSAŞ'ın kapasitesinin arttırılacağını söyledi. TÜRASAŞ Genel Müdürü Mustafa Metin Yazar da toplantımızda bulundu ve kendisiyle de konuyu ayrıntılı görüştük. Oda başkanları olarak ilimizdeki ekonomiyi doğrudan ilgilendiren bu konuda yönetimde olursak kamuoyunu daha ayrıntılı bilgilendireceğimizi ifade ederek, bakanımızdan TÜRASAŞ yönetiminde yer almayı talep ettik. Kendisi de konu hakkında değerlendirme yapacaklarını söyledi." ifadelerini kullandı.

Adil Karaismailoğlu, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 10:47 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika: STSO Başkanı Eken'den Bakan Karaismailoğlu'na ziyaret - Son Dakika
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