Son dakika... STSO Başkanı Eken yeni kredi paketlerini değerlendirdi - Son Dakika

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, kamu bankaları ve kamu katılım finans kuruluşları tarafından uygulamaya konulan yeni kredi paketlerini değerlendirdi.

Eken, yazılı açıklamasında, kamu bankaları tarafından başlatılan yeni kredi imkanlarının uygun olmasının ilgiyi arttıracağını ve piyasalarda hareketlilik yaşanacağını belirtti.

Eken, 3 kamu bankası ve 2 katılım bankasının dahil olduğu konut, taşıt, turizm ve ihtiyaç kredisi kampanyasına vatandaşların ciddi ilgi göstereceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, ciddi mücadele vererek salgını kontrol altına aldı. Yeni normale geçiş süreci başladı ve aylardır kapalı olan işletmelerimiz açıldı. Kontrol ve tedbir elden bırakılmadan halkımız bu sürece dahil oldu. Burada yeni normale geçiş sürecinin ekonomide de başlatılması gerekiyordu ve kamu bankalarımız bunu hayata geçirdi. Türkiye tarihinde en ciddi kredi kampanyası açıklandı ve faiz oranları çok düşük. Bu da ilgiyi arttıracak ve iç piyasa canlanacak. Özelikle turizm ve ihtiyaç kredisi aylardır kapalı olan işletmelerimize direkt yansıyacak diye düşünüyoruz. Hayırlı olsun."