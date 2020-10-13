Son dakika! STSO'dan "12-18 Ekim Sigortacılık Haftası" açıklaması - Son Dakika

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, 2020'de meydana gelen doğal afetler ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yaşanan ekonomik daralmaların, iş durması, ticari kazanç kaybı, alacak sigortası gibi teminatları içeren poliçeleri öne çıkardığını bildirdi.

Eken, 12-18 Ekim Sigortacılık Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bu yıl söz konusu haftayla ilgili organizasyonlarda sigorta acenteleriyle bir araya gelemediklerini belirtti.

Salgın dönemini de kapsayan 2020 yılında doğal efetler ile ekonomik darlıkların arttığına dikkati çeken Eken, şunları kaydetti:

"Bu yıl meydana gelen deprem, sel gibi doğal afetler, iş yeri yangınları ve pandemi sürecinde yaşanan ekonomik daralmalar, alışılagelen sigortalar haricinde, iş durması, ticari kazanç kaybı, alacak sigortası gibi teminatları içeren poliçelerin yaygınlaşmasına yol açtı. Hatta bu konularla ilgili bazı yeni zorunlu sigortalar oluşturulmasının öneminin de ortaya çıktığı bir gerçektir. Sigorta, çeşitli risklerin gerçekleşmesi sonucunda bireylerin uğrayacakları maddi zararların, alınan teminatlar kapsamında karşılanması ve ülke ekonomisine sağladığı katkılar açısından son derece önemli bir finansal mekanizmadır."