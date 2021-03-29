Su altından iki Türkiye rekoru çıkaran Sude Fidan, gözünü dünya şampiyonasına dikti

İstanbul'da gerçekleştirilen Serbest Dalış Havuz Bireysel Federasyon Şampiyonası'nda gençlerde 2 Türkiye rekoru kıran milli sporcu Sude Fidan (16), Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda da rekor kırarak ülkesini en iyi şekilde temsil etmek istiyor.

21-27 Haziran'da Sırbistan'da düzenlenmesi planlanan şampiyonaya hazırlanan Sude, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini alarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu'nda haftanın 6 günü antrenman yapıyor.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunca 27 Şubat'ta düzenlenen Serbest Dalış Havuz Bireysel Federasyon Şampiyonasında gençler kategorisinde statik apnea yarışında nefesini 5 dakika 9.66 saniye tutarak, dinamik apne çift palet yarışmasında da 129,8 metre mesafe katederek Türkiye rekorları kıran Sude, bu rekorlarını uluslararası şampiyonalarda da sürdürmek istiyor.

Sude Fidan, AA muhabirine, yeni Türkiye rekorlarının sahibi olduğu için gururlu olduğunu söyledi.

Yüzmeye ailesinin yönlendirmesiyle küçük yaşlarda başladığını anlatan Sude, "Daha sonra serbest dalışa geçtim. Yüzmede çok iyi sayılmazdım ama serbest dalış benim için kendi spor branşımı bulmak gibi oldu. Antrenörüm Sertan Aydın'ı 10 yaşımdan bu yana tanıyorum. Kendisi dalış eğitimleri veriyordu. Ben de su altına olan merakımın artmasıyla Sertan hocayla çalışmaya başladım." dedi.

Milli sporcu, baş dönmesi nedeniyle 6-7 ay çalışmalara ara vermek zorunda kaldığını, gerekli kontrollerden sonra çalışmasına engel bir durum olmadığının belirlendiğini ifade etti.

Yaklaşık dört aydır eskisi gibi çalışmalarıma devam ettiğini anlatan Sude, "Geçen yarışmada en küçük sporcuydum. Açık yaşta 1 altın, 2 gümüş madalya, gençlerde ise 3 altın madalya kazandım. Girdiğim bütün branşlardan 2 madalya kazandım, 2 de Türkiye gençler rekoru kırdım." diye konuştu.

"Umarım yeni rekor bizim olur"

Her zaman kürsüde olmak için çalışmaya devam ettiğini dile getiren Sude, "Çalışmalarımın karşılığını almak beni çok mutlu etti. Spora başladığımda en iyisi olmak istiyordum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim. İnşallah dünya şampiyonasında da ülkemi temsil edebilirim. Dünya şampiyonasında gençler kategorisi yeni açılıyor. O yüzden gençler dünya rekoru yok, umarım yeni rekor bizim olur." ifadelerini kullandı.

Milli sporcunun antrenörü Sertan Aydın da Serbest Dalış Havuz Bireysel Federasyon Şampiyonası'ndan güzel derecelerle döndüklerini aktardı.

Yarışmaya Tekirdağ'dan katılan sporcuların ciddi başarılara imza attığını vurgulayan Aydın, "Sporcularımız toplam madalyaların yarısını aldı. Bunlar arasında 2 sporcumuz gençlerde Türkiye rekoru kırdı. Dünya şampiyonasının bu sene ki en büyük özelliği genç kategorisi branşının açılacak olması. Gençler için ülkemizde ayrı bir takım oluşturulacak ve bu takım ülkemizi temsil edecek." dedi.

Türkiye'de iki şampiyona daha düzenleneceğini sonuçlara göre gençler milli takımının oluşturulacağını dile getiren Aydın, "Yurt dışında da madalyalar alacağımıza inanıyorum. Sude yaptığı derecelerle ön plana çıkıyor. Kendisinden 10 yıl daha tecrübeli sporcuların arasında ikincilik madalyası aldı. Sude'nin milli takıma seçilerek yurt dışında da madalyalar kazanmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.