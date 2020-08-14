DENİZLİ'de son 3 ay içinde üst üste meydana gele sulama motoru hırsızlığıyla ilgili araştırma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 11 motor hırsızlığının faili olan 4 kişiyi, Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonla yakaladı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, Denizli'nin Çivril ve Baklan ilçeleri ile Afyonkarahisar'da tarım arazilerinden sulama motorlarını çalan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Sulama motorlarını çalan kişilerin piyasa fiyatının çok altında başkalarına sattıkları bilgisine ulaşan JASAT ekibi, 4 kişi oldukları belirlenen şüphelerinin Afyonkarahisar'da olduklarını tespit etti. Çete üyelerine ait Denizli merkezli Afyonkarahisar'da 6 farklı adrese JASAT, Baklan ve Çivril İlçe Jandarma ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen Hidayet C., (43) Sevcan C., (19) Mevlüt A., (28) ve Murat A., (41) gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlık olaylarının ardından kullandıkları araçlara taktıkları sahte plakalar da ele geçirildi.Gözaltına alınan 4 kişinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.