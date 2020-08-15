Son dakika... Su parkında 'korona virüs' denetimi - Son Dakika

Korona virüs denetimlerini kapsamında polis ekipleri, Esenyurt'ta bulunan bir su parkında alınan önlemlere yönelik denetim yaptı. Polis ekipleri tedbirlere uymayan vatandaşlar uyardı.

Yaz aylarının gelmesiyle gittikçe yoğunlaşan su parklarında polis ekiplerinin denetimleri sürüyor. Esenyurt Asayiş Büroya bağlı polis ekipleri Esenyurt'ta bulunan bir su parkta maske ve sosyal mesafe kurallarına yönelik denetim yaptı. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadan havuz dışında dolaşan vatandaşlar uyarıldı. Sosyal mesafe kuralına aykırı olarak çok yakın duran şezlongların arasının açılması için de işletme yöneticilerine gerekli uyarılar yapıldı. Su parkının kapasitesinin korona virüs tedbirleri kapsamında yarıya düşürüldüğü öğrenildi. - İSTANBUL