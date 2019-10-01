Son Dakika Haberleri: SON DAKİKA | Suat Arslanboğa'nın profesyonel hakemlik sözleşmesi feshedildi
Son Dakika Spor Haber

SON DAKİKA | Suat Arslanboğa'nın profesyonel hakemlik sözleşmesi feshedildi

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu, Üst Klasman Hakemi Suat Arslanboğa'nın profesyonel hakemlik sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

SON DAKİKA | Suat Arslanboğa'nın profesyonel hakemlik sözleşmesi feshedildi, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu, Üst Klasman Hakemi Suat Arslanboğa'nın profesyonel hakemlik sözleşmesini feshettiğini duyurdu.


TFF'den yapılan açıklama şöyle:


" Merkez Hakem Kurulu'nun önerisi ile Üst Klasman Hakemi Suat Arslanboğa'nın Türkiye Futbol Federasyonu ile imzalamış olduğu 01.08.2019 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli Profesyonel Hakem Sözleşmesi dün fesih edildi. Yine Van Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Futbol Kulübü ile Piserro Kahramanmaraşspor arasında oynanan müsabakanın ardından saldırıya uğrayan hakemlerimizden Alparslan Şen'in şikayeti doğrultusunda, açılacak kamu davasına TFF olarak müdahil olma talebinde bulunulması ve davanın sonuna kadar takipçisi olunması kararlaştırıldı."


41 yaşındaki Suat Arslanboğa, son olarak Süper Lig'de tartışmalı Beşiktaş - Başakşehir maçını yönetmiş,  diğer tartışmalı maç olan Alanyaspor- Fenerbahçe maçının da VAR hakemi olarak görev yapmıştı.


MHK'nın tasarrufunda


Profesyonel sözleşmesi feshedilen Arslanboğa'nın maç yönetip yönetmemesi artık MHK'nin tasarrufunda olacak.



?Profesyonel hakemlik sözleşmesi feshedilen Suat Arslanboğa geçen sezonun en çok kazanan 9'uncu hakemiydi.


??2018/19 gelir


439 bin?


??2019/20 gelir beklentisi


520 bin?


Ceyhun Kuburlu (@CeyhunKuburlu)

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Suat Arslanboğa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:46 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Alanyaspor'dan Fenerbahçelileri kızdıran Cisse paylaşımı!
TFF'nin Suat Arslanboğa kararından sonra şok sözler: Türkiye'de hakemlik bitmiştir TFF, Suat Arslanboğa ile olan sözleşmesini feshetti UEFA Gençlik Ligi'nde PSG, Galatasaray'ı dağıttı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 19:08:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: SON DAKİKA | Suat Arslanboğa'nın profesyonel hakemlik sözleşmesi feshedildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]