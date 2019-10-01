SON DAKİKA | Suat Arslanboğa'nın profesyonel hakemlik sözleşmesi feshedildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Üst Klasman Hakemi Suat Arslanboğa'nın profesyonel hakemlik sözleşmesini feshettiğini duyurdu.



TFF'den yapılan açıklama şöyle:



" Merkez Hakem Kurulu'nun önerisi ile Üst Klasman Hakemi Suat Arslanboğa'nın Türkiye Futbol Federasyonu ile imzalamış olduğu 01.08.2019 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli Profesyonel Hakem Sözleşmesi dün fesih edildi. Yine Van Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Futbol Kulübü ile Piserro Kahramanmaraşspor arasında oynanan müsabakanın ardından saldırıya uğrayan hakemlerimizden Alparslan Şen'in şikayeti doğrultusunda, açılacak kamu davasına TFF olarak müdahil olma talebinde bulunulması ve davanın sonuna kadar takipçisi olunması kararlaştırıldı."



41 yaşındaki Suat Arslanboğa, son olarak Süper Lig'de tartışmalı Beşiktaş - Başakşehir maçını yönetmiş, diğer tartışmalı maç olan Alanyaspor- Fenerbahçe maçının da VAR hakemi olarak görev yapmıştı.



MHK'nın tasarrufunda



Profesyonel sözleşmesi feshedilen Arslanboğa'nın maç yönetip yönetmemesi artık MHK'nin tasarrufunda olacak.







?Profesyonel hakemlik sözleşmesi feshedilen Suat Arslanboğa geçen sezonun en çok kazanan 9'uncu hakemiydi.



??2018/19 gelir



439 bin?



??2019/20 gelir beklentisi



520 bin?



— Ceyhun Kuburlu (@CeyhunKuburlu)