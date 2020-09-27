Son dakika! Suç makinesi çaldığı araçla kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de cezaevi firarisi olduğu öğrenilen Azat K., polis ekipleriyle girdiği kovalamaca sonucunda çaldığı arabayla birlikte önü kesilerek yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Azat K. isimli şahıs, Şarhöyük Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa Çiftçibaşı isimli vatandaşa ait otomobili çaldı. Mağdur vatandaşın polise durumu ihbar etmesi üzerine ekipler çalınan aracı aramaya başladı. Aramalar sonucunda kısa sürede çalıntı otomobile rastlayan polis ekipleri aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü koltuğundaki Azat K. araçla kaçmaya başladı. Yaklaşık 1 saat süren kovalamacanın sonunda polis, 71 Evler Mahallesi Serengül Sokak'ta çalıntı araca çarparak önünü kesti. Polis ekipleri, araçtan inerek kaçmaya çalışan şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Çalınan aracının bulunduğunu öğrenen Mustafa Çiftçibaşı da kısa sürede olay yerine geldi. Olay yerindeki kimlik sorgusunda şüpheli şahsın cezaevi firarisi Azat K. olduğu ve 11 adet hırsızlık dosyası olduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, şahsın 7 farklı suçtan da aranması bulunuyor.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin araç içerisinde yaptığı aramalarda bir miktar sigara ve kesici alet ele geçirildi. Şüpheli Azat K. ise gözaltına alındı.

"Evden dışarı çıktım aracım kapının önünde yoktu"

Evinin önünden çalınan aracının bulunduğunu öğrenen ve kısa sürede aracının başına giden Mustafa Çiftçibaşı, "1 saat önce evden dışarı çıktım aracım kapının önünde yoktu. Ben de polise haber verdim, onlar da sağ olsunlar yakalamışlar. Arabada fazla bir şey yok. İçinden bıçak çıktı, o da şahsa aitmiş herhalde" dedi. - ESKİŞEHİR