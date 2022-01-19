Son dakika: Suç makinesi jandarma kontrolünde yakalandı - Son Dakika

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 7 ayrı suçtan aranması bulunan bir kişi Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, basit yaralama ve silahla tehdit gibi 7 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan H.D.'nin ilçeye bağlı Karaoğlanlı Mahallesi'nde ikamet ettiği istihbaratı üzerine harekete geçti. H.D.'nin bulunduğu bölgeye baskın düzenleyen ekipler H.D.'yi yakalayarak karakola götürdü. Burada alınan ifadesi sonrası mahkemeye sevk edilen H.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA