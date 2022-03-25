Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 17 şüpheli adliyede - Son Dakika
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Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 17 şüpheli adliyede

25.03.2022 11:08

SAMSUN merkezli İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri 15 milyon liranın üzerinde uyuşturucuyla yakalanıp gözaltına alınan 47 şüphelinin 17'si, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SAMSUN merkezli İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri 15 milyon liranın üzerinde uyuşturucuyla yakalanıp gözaltına alınan 47 şüphelinin 17'si, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmada Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Ankara'yı da kapsayan, silahlı suç örgütlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 'tasarlayarak kasten öldürme/azmettirme', 'örgütlü uyuşturucu ticareti yapma', 'kasten yaralama', 'nitelikli yağma', 'nitelikli mala zarar verme', 'tehdit', 'ikamet kurşunlama', 'kasten yaralamaya teşebbüs', '6136 sayılı kanuna muhalefet', 'tefecilik', 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçlarını işleyen şüphelilerin adresleri tespit edildi.

Ekipler, Samsun merkezli İstanbul ve Ankara'da çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. 47 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda; 500 bin uyuşturucu hap, değişik çaplarda 16 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, değişik çaplarda 835 tabanca fişeği, 17 kartuş ile yüklü miktarda esrar, kokain ve metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin 15 milyon lira olduğu belirtildi. Türkiye'nin birçok şehrine uyuşturucu gönderdikleri ve satışını sağladıkları belirlenen şüpheliler, ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü. Şüphelilerden 17'si, emniyette alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin ise sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 17 şüpheli adliyede
Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 17 şüpheli adliyede
Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 17 şüpheli adliyede
Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 17 şüpheli adliyede
Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 17 şüpheli adliyede
Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 17 şüpheli adliyede
Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 17 şüpheli adliyede
Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 17 şüpheli adliyede
Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 17 şüpheli adliyede
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Son dakika haber... Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 17 şüpheli adliyeye sevk edildi Son dakika haber... Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 17 şüpheli adliyeye sevk edildi KAYSERİ'DE SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONUNDA 25 ŞÜPHELİ ADLİYEDE KAYSERİ'DE SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONUNDA 25 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 17 şüpheli adliyede - Son Dakika


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