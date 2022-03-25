Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 17 şüpheli adliyede - Son Dakika

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SAMSUN merkezli İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri 15 milyon liranın üzerinde uyuşturucuyla yakalanıp gözaltına alınan 47 şüphelinin 17'si, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmada Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Ankara'yı da kapsayan, silahlı suç örgütlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 'tasarlayarak kasten öldürme/azmettirme', 'örgütlü uyuşturucu ticareti yapma', 'kasten yaralama', 'nitelikli yağma', 'nitelikli mala zarar verme', 'tehdit', 'ikamet kurşunlama', 'kasten yaralamaya teşebbüs', '6136 sayılı kanuna muhalefet', 'tefecilik', 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçlarını işleyen şüphelilerin adresleri tespit edildi.