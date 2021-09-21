Son dakika... Sudan Başbakanı Hamduk: "Darbe girişimi silahlı kuvvetlerin içinden ve dışından planlandı" - Son Dakika

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, darbe girişiminin silahlı kuvvetlerin içindeki ve dışındaki kişilerce planlandığını ifade etti.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, hükümet toplantısında yaptığı konuşmada, darbe girişiminin silahlı kuvvetlerin içindeki ve dışındaki çeşitli taraflar arasında koordinasyon içinde gerçekleştirildiği açıkladı. Özellikle ülkenin doğusunda güvensiz ortam oluşturmaya yönelik girişimlerin geçmişte de olduğunu belirten Hamduk, "Bu darbe girişiminde yaşananlar, Geçiş Konseyi'ne yönelik daha önceki girişimlerin bir uzantısıdır. Limanları ve yolları kapatarak farklı şehirlerdeki durumdan yararlanmaya çalıştılar. Bu geçiş döneminde ilerlememizi engellemeye çalıştılar" dedi.

"Geçiş sürecini güçlendirmek için acil önlemler alacağız"

Eski rejimin ülkedeki devrim, değişim ve geçiş dönemi için hala bir tehdit oluşturduğunu vurgulan Başbakan Hamduk, "Geçiş sürecini güçlendirmek için acil önlemler alacağız. Geçiş hükümeti desteklenmeli ve güçlendirilmelidir" diyerek darbeye karışanlara yönelik soruşturmaların sürdüğünü dile kaydetti.

Sudan devlet televizyonu, bu sabah başkent Hartum'daki bir grup askerin başarısız bir darbe girişiminde bulunduğunu duyurmuştu.

Sudan'da geçiş dönemi

Ülkede derinleşen ekonomik kriz ve düşen hayat standartları, Aralık 2018'de kitlesel halk protestolarının başlamasına yol açmış ve 11 Nisan 2019'da ordu yönetime el koymuştu. Dönemin Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in devrilmesinden sonra Ağustos 2019'un sonunda Askeri Geçiş Konseyi kurulmuştu. Devlet Başkanı ve Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan, Başbakan ise Abdullah Hamdok olmuştu. Ülkedeki askeri ve sivil yetkililer, geniş çaplı siyasi ve ekonomik reformlar için geçiş dönemi üzerinde anlaşmaya varmıştı. - HARTUM