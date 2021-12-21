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Son Dakika | Sudan'da askeri yönetim karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 47'ye yükseldi - Son Dakika

Son Dakika | Sudan'da askeri yönetim karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 47'ye yükseldi

21.12.2021 16:44
Son Dakika | Sudan'da askeri yönetim karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 47'ye yükseldi

Son dakika haberine göre Sudan Doktorlar Komitesi, ordunun yönetime el koyduğu 25 Ekim'den bu yana sivil yönetim talebiyle düzenlenen protesto gösterilerine güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 47 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Sudan Doktorlar Komitesi, ordunun yönetime el koyduğu 25 Ekim'den bu yana sivil yönetim talebiyle düzenlenen protesto gösterilerine güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 47 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Komite'den yapılan açıklamada, 19 Aralık'ta Umdurman kentindeki gösterilerde başına isabet eden kurşun nedeniyle yaralanan 28 yaşındaki Abdulmunim Muhammed Ali'nin bugün yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, 25 Ekim'den bu yana gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 47'ye çıktığı ifade edildi.

Komite, güvenlik güçlerini protestocuları gerçek mermiyle hedef almakla suçlarken Sudan polisi ise silahla müdahale iddialarını yalanlıyor.

Sudan'da 19 Aralık'ta, Ömer el-Beşir yönetiminin devrilmesine yol açan kitlesel protestoların üçüncü yıl dönümünde, sivil yönetim talebiyle ülke genelinde geniş katılımlı gösteriler düzenlenmiş, polis Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde toplanan binlerce göstericiyi gaz ve ses bombalarıyla dağıtmıştı.

Aralık Devrimi'yle 30 yıllık Beşir rejimi sona ermişti

Sudan'da ordunun 25 Ekim'de hükümeti feshedip Başbakan Abdullah Hamduk dahil onlarca siyasetçiyi gözaltına almasıyla sonuçlanan askeri müdahale sonrasındaki yönetim krizini sona erdirmek amacıyla 21 Kasım'da, Ordu Komutanı Abdulfettah el-Burhan ile teknokrat hükümeti kurması için görevine iade edilen Hamduk arasında siyasi anlaşma imzalanmıştı.

"Darbe" olarak nitelendirdikleri müdahale ve sonrasında alınan kararlara tepki gösteren eski sivil iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri, Hartum Direniş Komiteleri, Sudan Meslek Odaları Birliği ve bazı siyasi partiler, iktidar sivillere devredilene kadar barışçıl direniş ve sivil itaatsizlik çağrısı yapmıştı.

Eski Cumhurbaşkanı Beşir'in, 19 Aralık 2018'de başlayan halk ayaklanmasıyla 11 Nisan 2019'da devrilmesinin ardından Ağustos 2019'dan bu yana geçiş sürecinin yaşandığı, siyasi ve ekonomik krizin sürdüğü ülkede, henüz hükümet kurulamadı.

Sudan'da geçici iktidarın askeri ortakları, Temmuz 2023'te seçimle iş başına gelen hükümet kurulana kadar iktidar ortağı olmayı sürdüreceğini açıklamıştı.

Protesto, Aralık, Sudan, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Sudan'da askeri yönetim karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 47'ye yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Sudan'da askeri yönetim karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 47'ye yükseldi - Son Dakika
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