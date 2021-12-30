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Son dakika haberleri: Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestoda ateş açıldı: 4 ölü - Son Dakika

Son dakika haberleri: Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestoda ateş açıldı: 4 ölü

30.12.2021 20:51

Son dakika gelişmesine göre - Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestoda ateş açıldı: 4 ölü Sudan'da askeri yönetime karşı devam eden protestolarda 3'ü açılan ateş sonucu olmak üzere toplam 4 gösterici hayatını kaybetti.

- Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestoda ateş açıldı: 4 ölü

HARTUM - Sudan'da askeri yönetime karşı devam eden protestolarda 3'ü açılan ateş sonucu olmak üzere toplam 4 gösterici hayatını kaybetti.

Sudan'da 25 Ekim'deki askeri müdahalenin ardından yönetimin tamamen sivillere devredilmesini talep eden halkın başlattığı protestolar sürüyor. Omdurman ve Bahri kentlerinden yola çıkan protestocular, arttırılmış güvenlik önlemlerine ve köprü ile yolların kapatılmasına rağmen başkent Hartum'daki başkanlık sarayına doğru yürüdü. Davul çalarak ve Sudan bayrakları sallayarak ilerleyen protestocular, "Devrim", "Ordu kışlaya" sloganları attı. Askeri yönetime karşı çıkan on binlerce protestocuya güvenlik güçlerinden müdahale gecikmedi. Protestocuları dağıtmak isteyen güvenlik güçleri, göz yaşartıcı gaz ve sersemletici bombalar attı. Protestocular ise güvenlik güçlerine ve zırhlı polis araçlarına taş atarak karşılık verdi. Sudan Merkezi Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamada, 3 Omdurman'da olmak üzere 4 protestocunun açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Protestoculardan Shahinaz Gamal, "Orduyla her türlü müzakereye, ortaklığa veya uzlaşmaya karşıyız. Bugün bu (iktidardaki askeri konsey) konseyi devirmek ve sonrasında sivil demokratik bir hükümete sahip olmak için yola çıktık" dedi.

Ne olmuştu?

Sudan'da 25 Ekim'de Başbakan Abdullah Hamduk ile aralarında en az 4 bakanın da bulunduğu diğer sivil hükümet yetkilileri gözaltına alınmıştı. Egemenlik Konseyi Başkanı ve ordu komutanı Abdülfettah el-Burhan, daha sonra olağanüstü hal ilan ederek sivil yönetimi feshettiğini duyurmuştu. Başbakan Hamduk ertesi gün ev hapsine alınması şartıyla serbest bırakılmıştı. Egemenlik Konseyi Başkanı El Burhan, 11 Kasım'da yayınladığı kararname ile Egemenlik Konseyi'nin yeniden kurulduğunu duyurmuştu. Darbenin ardından halk ayaklanmış ve gösteriler patlak vermişti. 21 Kasım'da El-Burhan ve Hamduk anlaşmaya varmış ve Hamduk'un yeniden başbakan olarak göreve gelmesine karar verilmişti. Ekim ayından bu yana askeri yönetime karşı gerçekleştirilen protestolarda 48 kişi hayatını kaybetmişti.

Son dakika haberleri: Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestoda ateş açıldı: 4 ölü
Son dakika haberleri: Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestoda ateş açıldı: 4 ölü
Son dakika haberleri: Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestoda ateş açıldı: 4 ölü

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Hartum, Sudan, Ordu, Ekim, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestoda ateş açıldı: 4 ölü - Son Dakika


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