Son dakika! Sudan'da bazı silahlı gruplar ateşkese rağmen orduya saldırdı - Son Dakika

Sudan ordusu, batıda Darfur eyaletindeki güçlerinin, bölgedeki iki silahlı grubun saldırısına uğramasının, açık bir ateşkes ihlali olduğunu duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, "Sudan Kurtuluş Hareketi ve Devrimci Uyanış Konseyi'ne bağlı gruplar, ateşkesi açıkça ihlal ederek batıdaki Cebel Marra bölgesindeki (Darfur) kuvvetlerimize saldırdı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, geçiş hükümetinin kapsamlı barışa ulaşmaya çalıştığı bir dönemde yapılan saldırının kınandığı belirtilerek bu olayın, birilerinin Darfur'u savaş ve istikrarsızlığa geri döndürme çabası olduğu ifade edildi.

Cebel Marra bölgesi, Abdulvahid Muhammed Nur liderliğindeki Sudan Kurtuluş Hareketi'nin kontrolünde bulunuyor.

Sudan hükümeti, 16 Ekim 2019'da tüm silahlı gruplarla ateşkes ilan etmişti.

Nur, 22 Ekim 2019'da ateşkese bağlı olduklarını açıklamıştı.

Sudan Kurtuluş Hareketi ise hükümetle batıdaki silahlı gruplar arasında Güney Sudan arabuluculuğunda yürütülen barış müzakerelerine katılmamıştı.

Musa Hilal'in başında olduğu Devrimci Uyanış Konseyi de Darfur'da yıllardır hükümet karşıtı silahlı faaliyet yürütüyor.