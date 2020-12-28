Son dakika! Sudan'da bir sivilin güvenlik güçlerinin sorgusunda işkenceyle öldüğü iddiası tepkilere yol açtı - Son Dakika

Son dakika! Sudan'da bir sivilin güvenlik güçlerinin sorgusunda işkenceyle öldüğü iddiası tepkilere yol açtı

28.12.2020 18:13
Son dakika! Sudan'da bir sivilin güvenlik güçlerinin sorgusunda işkenceyle öldüğü iddiası tepkilere yol açtı, System.String[]

Son dakika haberleri... Sudan'da, kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı belirtilen bir sivilin Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) sorgu merkezinde hayatını kaybettiği iddiası ülkede tartışmalara neden oldu.

Sudan'da, kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı belirtilen bir sivilin Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) sorgu merkezinde hayatını kaybettiği iddiası ülkede tartışmalara neden oldu.

Ulusal basındaki haberlere göre, Bahauddin Nuri (45), Hartum'un güneyindeki Kalakle Mahallesi'nden kimliği belirsiz kişilerce plakasız bir araca bindirilerek kaçırıldı.

Nuri'nin cansız bedeni, 4 gün sonra Umdurman kentindeki bir hastanenin morgunda bulundu. Vücudundaki işkence izleri üzerine aile cenazeyi almaktan vazgeçerek otopsi talep etti.

Savcılık, Nuri'nin Hızlı Destek Kuvvetlerinin sorgusundayken hayatını kaybettiğini belirterek, otopsi raporunun beklendiğini ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

HDK'den yapılan yazılı açıklamada, olayla bağlantılı olarak bazı mensuplarının gözaltına alındığı ifade edildi.

Öte yandan eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in devrilmesine yol açan kitlesel protesto gösterilerinin organizatörü Sudan Meslek Odaları Birliği (SPA), HDK tarafından yönetilen tüm gözaltı merkezlerinin kapatılması, gözaltındakilerin polise teslim edilmesi çağrısında bulundu.

SPA, olayın soruşturulmaması ve gizli soruşturma merkezlerinin ortaya çıkarılmaması durumunda kitlesel gösteriler düzenleyeceklerini açıkladı.

HDK, eski Sudan lideri Beşir'in Nisan 2019'da görevden alınması sonrası ordu karargahı önünde sivil yönetime geçilmesi talebiyle nöbet tutan onlarca muhalif göstericinin hayatını kaybettiği olaylarda da ihmali olmakla suçlanıyor.

HDK'nin başında, Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu yer alıyor. Dagalu'nun bu göreve Beşir tarafından getirildiği biliniyor.

Otopsi, Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Sudan'da bir sivilin güvenlik güçlerinin sorgusunda işkenceyle öldüğü iddiası tepkilere yol açtı - Son Dakika


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