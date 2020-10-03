Son dakika... Sudan'da hükümet ile silahlı hareketler arasında nihai barış anlaşması imzalandı - Son Dakika

Son dakika... Sudan'da hükümet ile silahlı hareketler arasında nihai barış anlaşması imzalandı

Son dakika haberler... Sudan hükümeti ile ülkenin batı ve güneyinde Devrimci Cephesi bünyesindeki 9 isyancı silahlı örgüt arasındaki çatışmaları sona erdirecek nihai barış anlaşması imzalandı.

Son dakika... Sudan'da hükümet ile silahlı hareketler arasında nihai barış anlaşması imzalandı, System.String[]

Sudan hükümeti ile ülkenin batı ve güneyinde Devrimci Cephesi bünyesindeki 9 isyancı silahlı örgüt arasındaki çatışmaları sona erdirecek nihai barış anlaşması imzalandı.

Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da düzenlenen törende, Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dakalu, Devrimci Cephesi Başkanı El Hadi İdris ve silahlı hareketlerin temsilcileri nihai barış anlaşmasına imza attı.

Törene, Orta Doğu, Afrika ve Körfez bölgesinden çok sayıda üst düzey davetli katıldı.

Cuba müzakereleri?

Cuba müzakereleri, batıdaki Darfur bölgesi, güneydeki Güney Kurdufan ve güneydoğudaki Mavi Nil eyaletleri ile ülkenin doğu, kuzey ve orta kesimlerindeki barış görüşmelerine odaklanıyor.?

Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, 30 yıllık Ömer el-Beşir iktidarının devrildiği 11 Nisan 2019'daki darbenin ardından Sudan yönetimi ile silahlı hareketler arasında uzlaşı sağlanması amacıyla ara buluculuk girişimi başlatmıştı.

Darfur'un batısından Adalet ve Eşitlik Hareketi (JEM), Sudan Kurtuluş Ordusu (SLA) ile güneydeki Güney Kurdufan ve Mavi Nil'den Malik Akkar liderliğindeki Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N), 31 Ağustos'ta parafelenen barış anlaşmasının tarafları arasında bulunuyor.

Abdulvahid Nur liderliğindeki Sudan Kurtuluş Hareketi (SLM/AM) ile Güney Kurdufan ve Mavi Nil eyaletlerinde 2011'den bu yana hükümet güçleriyle çatışan SPLM-N örgütünün Güney Kurdufan lideri Abdulaziz el-Hılu anlaşmaya yanaşmamıştı.

Hükümet güçleriyle 2003'ten beri çatışan Nur liderliğindeki Sudan Kurtuluş Hareketi, 2019'da askeri darbeyle görevine son verilen eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir yönetimi ile müzakereyi reddettiği gibi, geçiş hükümetinin şu ana kadarki doğrudan ya da dolaylı tüm çağrılarını da geri çevirdi.

Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dakalu'yu protesto ettiği için ağustosta müzakerelerden çekilen Hılu da Mavi Nil ve Güney Kurdufan için bağımsızlık referandumu yapılması ve ülkede laik bir devlet kurulmasını istiyor.

Güney Sudan, Devrimci, Hükümet, Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 14:33 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Sudan'da hükümet ile silahlı hareketler arasında nihai barış anlaşması imzalandı - Son Dakika

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