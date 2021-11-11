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Son Dakika | Sudan'da savaş suçu işlediği iddiasıyla İsveçli petrol şirketine dava açıldı - Son Dakika

Son Dakika | Sudan'da savaş suçu işlediği iddiasıyla İsveçli petrol şirketine dava açıldı

11.11.2021 15:44
Son Dakika | Sudan'da savaş suçu işlediği iddiasıyla İsveçli petrol şirketine dava açıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sudan'da 1999-2003'de savaş suçu işlediği gerekçesiyle İsveçli petrol şirketi Lundin Energy'ye dava açıldığı bildirildi.

Sudan'da 1999-2003'de savaş suçu işlediği gerekçesiyle İsveçli petrol şirketi Lundin Energy'ye dava açıldığı bildirildi.

Stockholm Savcılığı, Lundin Energy Yönetim Kurulu Başkanı Ian Lundin ile şirketin eski üst yöneticisi Alex Schneiter'in uluslararası hukuku ihlal ederek, Sudan'da savaş suçu işledikleri şüphesiyle yargılanacağını belirtti.

Savcılık, 2010'dan beri ön soruşturması yapılan olayın, 80 bin sayfadan oluştuğunu ve açılan davanın da 1,5 yılda tamamlanmasının öngörüldüğünü kaydetti.

İsveç devlet televizyonu SVT, savcılığın Sudan Petrolü Avrupa Koalisyonu (ECOS) tarafından hazırlanan rapordaki suçlamalara yer verdiğine işaret etti.

Raporda Lundin'in, Hartum hükümeti ile o dönemde devlet kontrolü altında olmayan güneydeki bir imtiyaz alanında petrol çıkarmak için anlaşma imzaladığı belirtilerek, "Block 5A" olarak adlandırılan bu alanda petrol aramalarının başlamasıyla aynı dönemde korkunç bir savaşın patlak verdiği ifade edildi.

Ayrıca 100 sayfalık raporda "Block 5A" denilen bölgede, Lundin şirketinin arama faaliyetleri yürüttüğü 6 yıl içinde 12 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği ya da açlıktan öldüğü, yaklaşık 160 bin Sudanlının evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Ön soruşturmayı yapan savcı Henrik Attorps, Lundin şirketinin arama faaliyetleri yürüttüğü bölgede ordu ve müttefik milislerinin nakliye ve savaş uçaklarıyla sivilleri bombaladığını kaydetti.

Attorps, "Petrol aramasının yapılabilmesi için köylerdeki ekinler yakılarak sivillerin bölgeden kaçması sağlandı" ifadelerini kullandı.

Stockholm, Petrol, Sudan, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Sudan'da savaş suçu işlediği iddiasıyla İsveçli petrol şirketine dava açıldı - Son Dakika


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