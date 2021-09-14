Son dakika! Sudan'da sel felaketinde 84 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sudan'da birkaç aydır devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 84 kişi yaşamını yitirdi, on binlerce ev hasar gördü.

Ulusal Sivil Savunma Konseyi Sözcüsü Abdulcelil Abdurrahim, yağmur döneminin başından bu yana Sudan genelinde 11 eyalette 84 kişinin hayatını kaybettiğini, 67 kişinin yaralandığını belirtti.

Abdurrahim, 8 binden fazla evin yıkıldığını, 27 binden fazla evin hasar gördüğünü kaydetti.

Sudan'da her yıl haziran-ekim ayları arasında etkili olan yağışlar, altyapı, tarım arazileri ve yerleşim yerlerine ciddi zarar veriyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre bu yılki şiddetli yağışlardan 100 binden fazla kişi etkilendi.

Geçen yılki yağışlarda Sudan genelinde 3 ay acil durum ilan edilmiş, yarım milyondan fazla kişinin etkilendiği sellerde 100 binden fazla ev hasar görmüş, 138 kişi yaşamını yitirmişti.