Son Dakika | Sudan'daki kabile çatışmasında ölü sayısı 33'e yükseldi

Sudan Sağlık Bakanlığı, ülkenin güneydoğusundaki Mavi Nil bölgesinde Hausa ve Berti kabileleri arasında 15 Temmuz'da başlayan çatışmalarda ölü sayısının 33'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlığın Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, olaylarda şu ana kadar 33 kişinin hayatını kaybettiği, 108 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hausa ile Berti kabileleri arasında bir çiftçinin öldürülmesi sonucu çıkan ve diğer bölgelere de yayılan çatışmalar sonrası çok sayıda asker bölgede konuşlandırılmıştı. Acil durum ilan edilen bölgenin Damazin ve Rusayris kentlerinde, 18.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Mavi Nil Bölgesi Güvenlik Komitesinden dün yapılan yazılı açıklamada, çatışmalarda 31 kişinin öldüğü, 39 kişinin yaralandığı bildirilmişti.