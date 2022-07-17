Son Dakika | Sudan'daki kabile çatışmasında ölü sayısı 33'e yükseldi - Son Dakika
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Son Dakika | Sudan'daki kabile çatışmasında ölü sayısı 33'e yükseldi

17.07.2022 14:14
Son Dakika | Sudan'daki kabile çatışmasında ölü sayısı 33'e yükseldi

Son dakika habere göre Sudan Sağlık Bakanlığı, ülkenin güneydoğusundaki Mavi Nil bölgesinde Hausa ve Berti kabileleri arasında 15 Temmuz'da başlayan çatışmalarda ölü sayısının 33'e yükseldiğini açıkladı.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ülkenin güneydoğusundaki Mavi Nil bölgesinde Hausa ve Berti kabileleri arasında 15 Temmuz'da başlayan çatışmalarda ölü sayısının 33'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlığın Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, olaylarda şu ana kadar 33 kişinin hayatını kaybettiği, 108 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hausa ile Berti kabileleri arasında bir çiftçinin öldürülmesi sonucu çıkan ve diğer bölgelere de yayılan çatışmalar sonrası çok sayıda asker bölgede konuşlandırılmıştı. Acil durum ilan edilen bölgenin Damazin ve Rusayris kentlerinde, 18.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Mavi Nil Bölgesi Güvenlik Komitesinden dün yapılan yazılı açıklamada, çatışmalarda 31 kişinin öldüğü, 39 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Facebook, Sudan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Sudan'daki kabile çatışmasında ölü sayısı 33'e yükseldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son Dakika | Sudan'daki kabile çatışmasında ölü sayısı 33'e yükseldi - Son Dakika
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