Son dakika... Sudan'daki sel felaketinde ölü sayısı 86'ya yükseldi

Son dakika gelişmesine göre Sudan'da ağustos başından bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 86'ya çıktı.

Sudan'da ağustos başından bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 86'ya çıktı. İçişler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 1 Ağustos'tan bu yana devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sellerde ölü sayısı 86'ya yükseldi. Seller nedeniyle 50 bin 102 bina zarar görürken, 5 binden fazla büyükbaş hayvanı telef oldu. Sudan Meteoroloji Kurumu, yağışların yarın da devam edeceği uyarısı yaparak özellikle su kanallarına yakın bölgelerde yaşayanları tedbir almaları için uyardı.

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 02:35

Kaynak: AA

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