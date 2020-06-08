Son Dakika | Sudan, IMF ile görüşmelere başladı

Sudan, üretim ve istihdamı artıracak büyük projelere finansman sağlanması için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Maliye Bakanı İbrahim el-Bedevi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, üretim sektörlerinde uluslararası finansman ve yatırımın kapılarını açmak için IMF ile görüşmelere başladıklarını belirtti.

Bedevi, " Hartum, görüşmeler ile üretimi artırmak, barışı inşa etmek ve gençlere iş fırsatı sunmak için büyük kalkınma projelerine fon sağlamayı istiyor." ifadelerini kullandı.

IMF ile yapılan görüşmelerin, ABD'nin 1997'de yaptırım listesine almasının ardından uluslararası finans kurumları ve yatırımcılarla ilişkileri bozulan Sudan'a yeni fırsatlar sunması bekleniyor.

Sudan ekonomisi, son dönemde yüksek enflasyon ve mali istikrarsızlık gibi nedenlerden dolayı zor bir dönemden geçiyor.

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Petrol zengini Güney Sudan'ın ayrılması ekonomik dengeleri bozdu?

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Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.