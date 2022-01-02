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Son dakika: Sudan polisi, sivil yönetim için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürüyen göstericileri dağıttı - Son Dakika

Son dakika: Sudan polisi, sivil yönetim için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürüyen göstericileri dağıttı

02.01.2022 16:51
Son dakika: Sudan polisi, sivil yönetim için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürüyen göstericileri dağıttı

Son dakika gündem haberi: Sudan polisi, tam sivil yönetime geçiş talebiyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na hareket eden askeri darbe karşıtı göstericilere gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Sudan polisi, tam sivil yönetime geçiş talebiyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na hareket eden askeri darbe karşıtı göstericilere gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Ordunun 25 Ekim'deki askeri müdahalesi ve 21 Kasım'daki siyasi mutabakata karşı çıkan binlerce kişi, Sudan Meslek Odaları ve Direniş Komitelerinin çağrısıyla "Şehitlere Vefa" sloganıyla başkentin Bahri ve Umdurman bölgeleri ile bazı kentlerde sokağa çıktı.

Askerin, yönetimi tamamen sivillere teslim etmesini talep eden göstericiler, "Müzakere, ortaklık ve pazarlık yok" ve "Kararımızdan dönmemiz imkansız" şeklinde sloganlar attı.

Polis, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na ilerlemek isteyen göstericileri ses ve gaz bombalarıyla dağıttı.

Gösteriler, ülkenin farklı bölgelerinde sürüyor.

Gösteri günlerinde telefon ve internet kısıtlaması

Sudan güvenlik güçleri, sabah saatlerinde başkentin merkezini Nil Nehri üzerinden diğer bölgelere bağlayan tüm köprüleri ve kritik noktalara çıkan yolları kapattı, telefon ve mobil internete erişimi kesti.

Askeri darbe karşıtı gruplar, tam sivil yönetim talebiyle 6, 12, 17, 24 ve 30 Ocak'ta halkı meydanlara çağırdı.

Ülkede 25 Ekim'den bu yana süren gösterilerde 54 kişi hayatını kaybetti.

Sudan'da askeri müdahale

Ordunun 25 Ekim'de olağanüstü halle hükümeti feshedip Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk dahil onlarca siyasetçiyi gözaltına almasıyla sonuçlanan askeri müdahale sonrasındaki yönetim krizini sona erdirmek amacıyla 21 Kasım'da Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile teknokrat hükümeti kurması için görevine iade edilen Hamduk arasında siyasi anlaşma imzalanmıştı.

Askeri darbe ve siyasi anlaşmaya tepki gösterenler, hükümetin tamamen sivillere devredilmesi talebiyle ülke genelinde süresiz gösteriler başlatmıştı.

Sivil yönetim yanlıları, 25 Ekim'deki müdahaleyi askeri darbe olarak tanımlayıp askerin kışlaya dönmesini talep ederken, ordu ise Aralık Devrimi'nin gidişatının düzeltilmesi ve ülkenin bölünmesini önlemek için kanunların verdiği yetkiyi kullandıklarını ve Temmuz 2023'te seçimle iş başına gelecek hükümet kurulana kadar iktidar ortağı olmayı sürdüreceğini bildiriyor.

Ulusal basında Başbakanlığa yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, askeri bileşen ile fikir ayrılıkları yaşayan ve baskı altındaki Başbakan Hamduk'un görevini sürdürmesi yönündeki talepleri reddettiği ve gelecek birkaç gün içinde istifasını sunacağı belirtiliyor.

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Kaynak: AA

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