Son dakika: Sudan Ticaret Bakanı Ali Cidu Adem: "Türkiye, Sudan'ın Avrupa'ya açılan kapısı olabilir" - Son Dakika

Sudan Ticaret Bakanı Ali Cidu Adem, "Sudan, teröre destek veren devletler listesinden çıkartılması sonrası uluslararası topluma entegrasyona hazır. Türkiye, bu konuda güzel bir giriş noktası ve Sudan'ın Avrupa'ya açılan kapısı olabilir. Türkiye ile daha önce imzalanan serbest ticaret anlaşmasının hayata geçirilmesi için çabalıyoruz. " dedi.

Bakan Adem, başkent Hartum'daki bakanlık binasında Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu'nu kabul etti.

Adem, görüşmenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile ilişki kurmaya ve bu ilişkiyi geliştirmeye ihtiyaç duyduklarını vurguladığını aktardı. Neziroğlu ile birçok konuda mutabık kaldıklarını söyleyen Adem, "Türkiye'nin tecrübesinden istifade etmek istediğimizi, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve ticaretle alakalı kadrolarımızın eğitilmesi konularını ele aldık. Türk iş insanlarının Sudan'da çeşitli yatırımları var, bunları da teşvik ediyoruz." diye konuştu.

"Serbest ticaret anlaşmasının hayata geçirilmesi için çabalıyoruz"

Sudan'ın doğal kaynaklarının zenginliğiyle tanındığını ve bu zenginliklerin Sudan ve diğer ülkelerin çıkarı için yatırıma ihtiyacı olduğunu dile getiren Adem, "Türkiye, Sudan ile köklü ilişkileri olan lider bir devlet. Sudan, ekonomisini geliştirmek için Türkiye'den istifade edebilir. Sudan, teröre destek veren devletler listesinden çıkartılması sonrası uluslararası topluma entegrasyona hazır. Türkiye bu konuda güzel bir giriş noktası ve Sudan'ın Avrupa'ya açılan kapısı olabilir. Türkiye ile daha önce imzalanan serbest ticaret anlaşmasının hayata geçirilmesi için çabalıyoruz. Çünkü bu anlaşma ortak çıkarlar üzerine yapıldı." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Neziroğlu da "Sudan Ticaret Bakanı Ali Cidu Adem'e tecrübe ve birikimimizi Sudan ile paylaşmaya hazır olduğumuzu, Sudan'ı pazar değil ortak olarak gördüğümüzü, geçiş süreci ve Kovid-19 salgını nedeniyle olumsuz etkilenen ticaret hacmini yeni dönemde arttırmak istediğimizi ifade ettik." şeklinde konuştu.

Karma Ekonomik Komisyon toplantısını 17-18 Haziran'da yapma önerisini Sudan tarafına ilettiklerini belirten Neziroğlu, şunları kaydetti:

"İki ülke arasında imzalanan Ticaret ve Ekonomik İş Birliği Anlaşmasının Türkiye'deki onay sürecinin tamamlanmak üzere olduğunu, Sudan tarafında da sürecin tamamlanmasını beklediğimizi dile getirdik. Hartum Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri ve bakanlık yetkililerinin katılımıyla bir yol haritası hazırlanması hususunda mutabık kaldık."