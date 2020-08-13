Son dakika... Sulama kanalına düşen köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş da kurtarma ekibine yardım etti.

Olay yerine gelen ekipler, suluma kanalındaki mazgalda mahsur kalan köpeği kurtarmak için harekete geçti. Köpek, "hayvan kurtarma aparatı" yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi 'ndeki sulama kanalına düşen sokak köpeğini fark eden vatandaşlar, durumu Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 13:22

Kaynak: AA

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