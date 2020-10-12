Son dakika... Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü (2) - Son Dakika

Son dakika... Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü (2)
12.10.2020 11:46
Gelen son dakika haberine göre SAĞLIK ÇALIŞANI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTIKayseri'de otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu hayatını kaybeden sürücü Zehra Karahan"n sağlık çalışanı olduğu ortaya çıktı.
SAĞLIK ÇALIŞANI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Kayseri'de otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu hayatını kaybeden sürücü Zehra Karahan"n sağlık çalışanı olduğu ortaya çıktı. Anestezi teknisyeni 4 çocuk annesi Karahan'ın görev yaptığı Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki işine gitmek için yola çıktığı öğrenildi. 20 yıllık sağlık çalışanı Karahan'ın cenazesinin otopsi işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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