Son dakika... Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü (2) - Son Dakika

SAĞLIK ÇALIŞANI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kayseri'de otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu hayatını kaybeden sürücü Zehra Karahan"n sağlık çalışanı olduğu ortaya çıktı. Anestezi teknisyeni 4 çocuk annesi Karahan'ın görev yaptığı Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki işine gitmek için yola çıktığı öğrenildi. 20 yıllık sağlık çalışanı Karahan'ın cenazesinin otopsi işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.