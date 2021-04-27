Son dakika: Sulama kanalında boğulan 3 çocuk yan yana toprağa verildi - Son Dakika

OSMANİYE'de, sulama kanalına düştükten sonra akıntıya kapılarak boğulan Saadet Karataş (10) ile Narin (15) ve Remziye Büyükçay (9) kardeşler gözyaşları arasında toprağa verildi.

Osmaniye'de, sulama kanalına düşerek, akıntıya kapılan Saadet Karataş (10) ile Narin (15) ve Remziye (9) Büyükçay kardeşlerin cenazeleri, yakınları tarafından Osmaniye Devlet Hastanesi morgundan alındı. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan kızların cenazeleri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine getirildi. Uzunziyaret Mahallesine getirilen Saadet Karataş, Narin ve Remziye Büyükçay'ın cansız bedenleri, cenaze namazının ardından yan yana toprağa verildi. Cenazelerin defnedilmesi sırasında gözyaşı sel oldu. Küçük kızların yakınları sinir krizleri geçirdi.