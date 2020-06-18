Son dakika... Sular çekilmesiyle beslenemeyen flamingolar ölüyor - Son Dakika

Sular çekilmesiyle beslenemeyen flamingolar ölüyor

Tuz Gölü'nde yaşanan flamingo (allı turna) ölümlerine, göldeki suyun çekilmesi ve beraberinde besin maddelerinin azalması sebep oluyor

AKSARAY - Doğa harikası ve flamingo yaşam alanı olan Tuz Gölü'nde yaşanan değişik bölgelerdeki flamingo (allı turna) ölümlerinin göldeki suyun çekilmesi ve beraberinde besin maddesinin azalmasıyla oluştuğu belirtildi. Doğanın dengesi olarak gözlemlenen flamingo ölümleri kuluçkalama döneminde yüzde 90 yavru ve genç flamingolarda, yüzde 10 ise yetişkin flamingolarda görülüyor.

Aksaray, Konya ve Ankara sınırları içerisinde yer alan ve Türkiye'nin tuz ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayan Tuz Gölü'ne yılda on binlerce flamingo geliyor. Flamingolar, doğa harikası Tuz Gölü'nü hem beslenme, hem de kuluçka için tercih ediyor. Tuz Gölü'ndeki suda bulunan Artemia ve Alg isimli sucul ve omurgasız canlılardan beslenen flamingolar, yaz mevsiminde suların çekilmesi, beraberinde Artemia ve Alg canlılarının tükenmesi sonucu flamingolarda ölümler gerçekleşiyor.

"Flamingo ölümleri Tuz Gölü'nde suların çekilmesi ve besin maddelerinin tükenmesi sonucu yaşanıyor"

Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cemal Darılmaz, Tuz Gölü'nün flamingolar için bir üreme yeri olduğunu söyledi. Flamingoların özellikle tuzluk alanlarda beslendiklerini ve kuluçkaya bu alanlarda yattığını belirten Prof. Dr. Darılmaz, ölümlerin de Tuz Gölü'ndeki suların çekilmesi ve besin maddelerinin tükenmesi sonucu yaşandığını kaydetti. Yaşanan ölümlerin aslında bir doğa dengesi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Darılmaz, "Aslına bakarsanız hiçbir ölüm bizim için normal değil. Öncelikle buna cevap verebilmek için Tuz Gölü'nün eko sistemini iyi tanımlamak gerekiyor. Tuz Gölü, hepimizin bildiği gibi Türkiye'nin en büyük ikinci gölü olup özellikle kar yağışı ve yağmur yağışıyla beslenen bir göl. Bu göl kışın aldığı yağışlarla en büyük alanına ulaşır, daha sonra havaların ısınmasıyla birlikte buharlaşır. Bu temel bilgi üzerinden flamingolara gidebiliriz. Bu suların çekilmesi gölde aslında besin azlığına neden oluyor. Flamingolar bizim göçmen kuşlarımızdan biri olarak, halk arasında da allı turna olarak adlandırıyoruz bu kuşu. Bahar ayıyla birlikte Tuz Gölü flamingolar için bir üreme yeri. Kuluçkalarını ve yuvalarını suyun içerisine yaklaşık 40 santimetrelik çamur içerisinde yükselterek yaparlar. Her bir flamingo ailesi bir tane yumurta bırakır. Çok istisnai durumlarda iki yumurta bıraktığı olmuştur ama bir yumurtadan yaklaşık 30 günlük kuluçka süresinden sonra bir yavru çıkar ve bu yavru yaklaşık 60 gün boyunca ebeveyn, anne babasının bakımına muhtaçtır. Çünkü anne babası tarafından beslenmesi gerekiyor. Şimdi bu mevsimde su çekilmesiyle birlikte besin de azalıyor. Yani Tuz Gölü'nün sınırsız bir taşıma kapasitesi yok. Ne kadar flamingo gelirse hepsini besleyecek bir besini yok. Flamingoların birinci besin kaynağı Artemia adını verdiğimiz omurgasız bir canlı ve Alg'ler. Suyun küçülmesi ve suyun fiziksel kimyasal özelliklerinin değişmesi besin azlığına neden oluyor. Yani Tuz Gölü'nün bir taşıma kapasitesi var, bu kapasitenin üzerinde flamingo yuvaladığı zaman buradaki denge, yani besleyebileceği kapasitenin dışındaki yavrular maalesef hayatını kaybetmek zorunda. Tabii doğanın kendi içerisinde dengesidir. Biz dışarıdan müdahale ile yavru flamingoyu besleyemeyiz. Çünkü annesi ve babasının özel bir beslenme tarzı var. Besin de sınırlı olunca, kaynaklara ulaşımda sorun oluyor, maalesef hayatını kaybediyor yavru flamingolar" dedi.