Son dakika! Şule Yüksel Şenler Vakfı "Şule, 28 Şubat Özel Programı" - Son Dakika

Şule Yüksel Şenler Vakfı, gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler anısına "Şule, 28 Şubat Özel Programı" gerçekleştirdi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve Şenler'in vefatının 3. yılı dolayısıyla hazırlanan belgeselin tanıtım gösteriminin de yapıldığı programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Şule Yüksel Şenler Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Şahin Usta, programda yaptığı konuşmada, Şenler'in hayatı örnek alınan öncü kadınlardan olduğunu söyledi.

Şule Yüksel Şenler'in vefatının ardından, hep arzu ettiği vakfın kurulması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla yola koyulduklarını belirten Usta, "Bir fikrin, bir inancın ve bir iradenin temsili olan Şule Yüksel Şenler'in mücadele ile geçen ömrünün aziz hatırasını yaşatmak ve korumak, vakfımızın en temel gayesidir. Şuurlu ve haysiyetli duruşun yeni nesillerle buluşturulması, bu toprakların yetiştirdiği özge değerlerden biri olarak isminin, özgürlük mücadelesindeki örnek şahsiyetinin anlatılıp tanıtılması vizyonumuzdur." diye konuştu.

Kalıcı değerler oluşturmak amacıyla her konuda rehber çalışmalar gerçekleştirmek misyonuyla hareket ettiklerini dile getiren Usta, şunları kaydetti:

"Vakfımızın bünyesinde bir Kadın İhtisas Kütüphanesi'nin kurulması için duraksız çalışıyoruz. Ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmaların, çalışmaların yapılacağı bir ortam ve imkan sunmak için çabalıyoruz. Kuracağımız Şule Yüksel Şenler Müzesi'nde onun hayat öyküsü, gazete yazıları, kitapları ve mücadelesinden oluşan belgeleri, mektupları, kişisel hatıraları ve eşyalarını sergileyecek, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e, modernleşme sürecinde Türk kadınının konumu ve sosyal alanda tuttuğu yerin evrimini ortaya koyacağız."

Usta, vakfın Onursal Başkanı Emine Erdoğan'a İdealist Hanımlar Derneği'nden gelen duyguyu, adanmışlığı ve heyecanı kendilerine aktardığı ve destek olduğu için teşekkür etti.

"Bizler hep babalarımızın hüzünlü yanlarıydık"

Şenler'in davası uğruna birçok bedel ödediğine, hakaretlere ve ölüm tehditlerine rağmen mücadelesini sürdürdüğüne dikkati çeken Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fikrin, inancın ve ilimin bir Cumhurbaşkanı tarafından cezaevine gönderildiği bu topraklarda zaman aktı hak yerini buldu ve bir hakikat savaşçısının naaşı yine bir Cumhurbaşkanı'nın omuzlarında taşındı ebediyete. Bu vesile ile bir kere daha fikri, inancı ve hürriyeti omuzlarımızda yükselten gönüllerimizde baki kılan Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ediyorum. Bizler hep babalarımızın hüzünlü yanlarıydık. Bizleri kendi evlatlarından, kızlarından ayırmayan analarımızın, babalarımızın acılarına ortak olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi, sizin sayenizde artık bizler babalarımızın mutlu ve umutlu yanlarıyız. Bu ülkenin başarılı ve güçlü kadınlarıyız. Bugün binlerce, milyonlarca Şule'yiz. Gücümüze güç katmak için daha çok çalışacağız. Bu ülkenin evlatlarını bir daha kimsenin üzmesine izin vermeyeceğiz. Şule ablanın azmini, zarafetini, ilmini, sanatını toplumun tümüne tanıtmak için görev ve sorumluluklarımızı hakkı ile yerine getirmek için aynı azimdeyiz."