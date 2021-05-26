Son Dakika! Süleyman Soylu kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Emrindeyiz - Son Dakika

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in bir süredir İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan açıklamaları sonrasında dün MHP lideri Devlet Bahçeli tepki göstermişti. Bahçeli, "İçişleri Bakanı yalnız değildir. Hedef Türkiye'dir" demişti.

"BAKANIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ"

Bugün de AK Parti grup toplantısında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek vererek, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu hedef alan saldırıların ardında ülkemizdeki huzurun sağlanması var. İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız, yanında olacağız. Binali Yıldırım'ın da oğlu üzerinden hedef alınması asıl niyeti gösteriyor. Ülkemize yönelik hiçbir saldırıya eyvallah etmedik, bu tezgahı da bozacağız. Hedef bakanımız değil, güçlü Türkiye'dir." ifadelerini kullandı.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN EMRİNDEYİZ"

Erdoğan'ın konuşmasını bizzat salondan dinleyen Süleyman Soylu, toplantıdan birkaç saat sonra Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğine teşekkür eden Soylu'nun mesajında şu ifadeler yer aldı: "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağız..."